دعم الوسط الفني لشيرين عبد الوهاب بعد إعلان انفصالها: بنحبك ارجعي غنِّي

حرص عدد كبير من الوسط الفني على دعم الفنانة شيرين عبد الوهاب بعد إعلان خبر انفصالها عن الفنان حسام حبيب، وذلك عبر صفحاتهم على مواقع السوشيال ميديا.

تعليقات الوسط الفني على بيان شيرين عبدالوهاب

قال الملحن محمود الخيامي موجها رسالة إلى شيرين «ربنا يكتب لك الخير أينما كنتِ ويبارك لك في بناتك وأهلك وكل اللي بيحبوكي وفنك اللي بتسعدي بيه الملايين حتفضلي جدعة ومحترمة وبنت أصول».

وعلقت المطربة هايدي موسى قائلة «ربنا يكتب لك الخير والسعادة والراحة النفسية ‏تستاهليها يا أجمل وأطيب قلب».

وقال الشاعر تامر حسين «بالتوفيق وربنا يكتبلك الخير وإرجعي غني معندناش 2 شيرين عبدالوهاب والعُمر بيجري خلى الناس تشبع من صوتك وفنك ربنا يكرمك».

وقالت الفنانة أيتن عامر «ربنا يوفقك في أي قرار تاخديه بنحبك وبندعيلك».

شيرين عبدالوهاب تعلن خبر انفصالها

وأعلنت منذ ساعات الفنانة شيرين عبد الوهاب عبر تويتر، انفصالها عن زوجها الفنان حسام حبيب، حيث نشرت بيانا قالت فيه «إن الانفصال حدث في هدوء تام، ولا توجد خلافات بينها وبين طليقها حسام حبيب على الإطلاق، وكل ما ورد من أخبار في هذا الشأن لا أساس له من الصحة ويأتي في إطار قلب الحقائق، وأنها تكن كل الاحترام لحسام حبيب».

وأضافت «هذا البيان يأتي لحسم الجدل الدائر في هذا الموضوع، ويأتي أيضا في إطار احترامها لجمهورها الذي يساندها دائما في كل المواقف الصعبة التي تمر بها، وأصحاب الأقلام الشريفة الذين يساندون نجاحها دائما».

وأكدت شيرين عبد الوهاب أنها قررت فتح صفحة جديدة مع نفسها ومع جمهورها، موضحة أنها وهبت حياتها لفنها وابنتيها مريم وهنا، خصوصا أنها ابتعدت طوال الفترة الأخيرة عن جمهورها وعن حياتها الفنية بعض الشيء، وتنتوي العودة بقوة على الساحة خلال الفترة المقبلة، حيث إن لديها مشاريع فنية كثيرة تستعد لها، لإسعاد الملايين من جمهورها في الوطن العربي.