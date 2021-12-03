سفيرة مصر في بنين تحضر توقيع مذكرة تفاهم لإنشاء مصنع عدادات ذكية

شاركت السفيرة أمل عفيفي، سفيرة مصر لدى كوتونو، في مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين شركة السويدي إليكتروميتر المصرية، برئاسة المهندس عماد السويدي، والحكومة البنينية لإنشاء مصنع لإنتاج العدادات الإلكترونية الذكية في بنين؛ وذلك بحضور وزراء المالية والاقتصاد، والكهرباء، والمياه والاستثمار من الجانب البنيني.

السفيرة المصرية أكدت حرص مصر على تعميق التعاون الاقتصادي مع بنين

وذكرت وزارة الخارجية، على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، اليوم الجمعة، أن السفيرة المصرية أكدت حرص مصر على تعميق أوجه التعاون الاقتصادي مع بنين في مختلف المجالات الحيوية بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين، وذلك في إطار تكليفات رئيس الجمهورية بدعم مسيرة التنمية المستدامة في القارة الأفريقية وتقديم كافة أوجه الدعم للشركات المصرية العاملة في الدول الأفريقية.

وزير المالية البنيني يؤكد تقديره للعلاقات مع مصر

ومن جانبه، أعرب وزير المالية البنيني روماولد وادينجى Romuald Wadagni الذي استضاف مراسم التوقيع على مذكرة التفاهم عن تقديره للعلاقات الثنائية المتميزة بين مصر وبنين وتطلعه للعمل على مزيد من تطوير مجالات التعاون المشترك، وقد أشاد الوزير البنيني بالكفاءة والأداء الذى يميز الشركات المصرية.