ضابط يخمد حريق مبنى بالتجمع الخامس ويمنع وقوع كارثة

بعد أيام قليلة من الموقف البطولي الذي قام به النقيب أحمد عادل، مسؤول الحراسات على كنيسة العذراء مريم بمنطقة الوراق بالجيزة، وإنقاذه الكنيسة من حريق قبل وصول سيارات الحماية المدنية، تكرر المشهد مرة أخرى بمنطقة التجمع الخامس، بعدما تمكن ضابط مرور من إخماد حريق نشب في إحدى المباني.

حريق بمبنى في التجمع الخامس

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» منشورًا يوضح قيام ضابط تابع للإدارة العامة للمرور، بمحاولة للسيطرة على حريق نشب في مبنى بمنطقة التجمع الخامس، وسط إشادات كثيرة من رواد موقع التواصل الاجتماعي بذلك الموقف الذي قام به الضابط.

بلاغ إلى غرفة عمليات النجدة

ورد بلاغ إلى غرفة عمليات النجدة بالقاهرة، يفيد نشوب حريق داخل إحدى المباني بمنطقة التجمع الخامس، ودفعت قوات الحماية المدنية بعدد من سيارات الإطفاء للسيطرة على الحريق.

وقبل وصول السيارات إلى مكان الحريق، تمكّن ضابط تابع للإدارة العامة للمرور من السيطرة على الحريق وإخماده، كما قام رجال الحماية المدنية بعمليات التبريد، وتبيّن عدم وجود خسائر بشرية ناتجة عن الحريق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وفى سياق آخر، تمكّن رجال الحماية المدنية من السيطرة على حريق نشب في مزرعة دواجن بقرية ميت أبو على بالشرقية، وتم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء للسيطرة على الحريق، وتبين إصابة شخصين في الحريق، وتم نقلهما إلى المستشفى، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.