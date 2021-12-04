حماقي يشعل افتتاح «فورمولا 1» بجدة وسط 30 ألف مشاهد و85 مليون متابع عالمي

عقب تألق المطرب محمد حماقي في إحياء أقوى فعاليات موسم الرياض 2021 على مسرح «أبو بكر سالم» وبحضور كامل العدد قام بالتوجه في اليوم التالي لإحياء احتفالية عالمية تقام للمرة الأولى بالمملكة، وهي افتتاح النسخة الأولى من سباق «جائزة السعودية الكبرى لفورمولا1» بحضور أكثر من 30 ألف شخص من مختلف الجنسيات العربية والأوربية، بالإضافة إلى متابعة 85 مليون حول العالم لفعاليات الحفل لحظة بلحظة، ليتربع حماقي بذلك على عرش كبرى وأهم احتفالات المملكة العربية السعودية على الإطلاق.

حماقي يشعل الحفل على كورنيش جده

وأحيا حماقي حفل افتتاح النسخة الأولى لسباق «جائزة السعودية الكبرى فورمولا 1» منفردا بجوار «حلبة كورنيش جدة» حيث صعد على على خشبة المسرح في كامل لياقته مرتديا ملابس رياضية، ومرددا لأغنية «نفسي ابقي جنوا» وسط استقبال حافل من الجمهور من مختلف الأعمار والجنسيات العربية والأجنبية.

من جانبه، وجه «حماقي» الشكر للحضور من الآلاف لحفاوة الاستقبال وعبر عن سعادته لتواجده مع أهالي المملكة العربية السعودية في أهم احتفالاتها وبخاصة «فورمولا1» بنسخته الأولى والتي تعد فخرا وإنجازا رياضيا لكل العرب.

وأشعل حماقي الحفل بمزيد من أغانيه المميزة التي تألق بها طوال مشواره الفني منها «أجمل يوم، أحلى حاجة فيكي، يزلزل، ما بلاش، ناويها، ليه بيلموني، يا ستار، بالإضافة إلى عدد كبير من أغاني ألبوم «يا فاتني» منها «لا ملامة، لوهتسيب، تك، طالع موضة، عرض مستمر، ظلموني، مش قادر أنسى، قالوا عنك» وغيرها من الأغاني قدمها تلبية لرغبات الجمهور.

وكان «حماقي» قد قدم الأغنية الرسمية للاحتفال العالمي بافتتاح أقدم طريق أثري في التاريخ «طريق الكباش» بمدينة الأقصر حيث قدم أغنية «حلوة بلدنا حلوة» بمشاركة «لارا إسكندر» وشارك في تغطية الحفل 150 قناة عربية وعالمية وتصدرت الأغنية «تريند» مواقع التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى إشادة من وسائل الإعلام المحلية والعالمية.

كما يعد أول مطرب عربي يقوم بتوقيع ألبومه ديجيتال في بث مباشر «لايف» قرابة الـ300 ألف من جمهوره حول العالم وذلك عبر صفحته على انستجرام وهو عدد من المستحيل تحقيقه في احتفالات توقيعات الألبومات المعتادة.