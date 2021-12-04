4 حيل تكشف لك الفلوس المزورة.. عشان ميتنصبش عليك

في السنوات الأخيرة الماضية، انتشرت عمليات النصب بتداول الأموال المزورة في السوق، ليتفاجأ الكثيرون عند شراء شيء ما بحصولهم على باقي من تلك الأموال المزورة، والتي يصعب على الشخص اكتشافها حال عدم تركيزه في ذلك، وبمجرد أن يذهب لمكان آخر لشراء شيء ما، يتفاجأ بأنها مزورة، ما يضعه في موقف حرج.

ويتساءل الكثيرون عن كيفية التفريق بين «الفلوس المزورة والفلوس الحقيقة» حتى لا يتعرضون للمساءلة القانونية، لتجنب عمليات النصب عليهم، وترصد «الوطن» في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية على مدار 24 ساعة، كيفية التفريق بين الأموال الحقيقة والأموال المزورة، وعدد من الحيل التي تكشف تلك الأموال، وفق توجيهات البنك المركزي، كالتالي:

حيل تكشف لك الفلوس المزورة

أوضح البنك المركزي المصري أنه يمكن التفرقة بين الأموال الحقيقية والأموال المزورة بعدة طرق، تستوجب على المواطنين التركيز لكشف المزور من الحقيقي منها، وجاءت كالتالي:

1- ملمس الرقم الخاص بقيمة العملة الورقية

دائما ما يكون ملمس الرقم الذي يوضح قيمة العملة الورقية الأصلية خشن، وعند تزوير الأموال يصعب تقليد ذلك الملمس، فإذا تحسست ملمس الرقم ووجدت ملمسه ناعما، فهذا يشير إلى أن تلك الأموال مزورة.

2- جودة الشريط الفضي الموجود في منتصف العملة الورقية

دائما ما تكون جودة الشريط الفضي ظاهرة، فهو يتميز بكونه لامعا، يظهر لونه الفضي بشكل واضح، ولكن عند تقليده يميل لونه إلى اللون الأسود قليلا، وفي حالة إذا كان ذلك الشريط يميل لونه إلى اللون الأسود فإن تلك الأموال مزورة.

3- استخدام الضوء للكشف عن الرسومات

تتميز العملات الورقية الأصلية بوجود عدد من الرسومات الخفيفة الموجوده في الخلفية، والتي تظهر جيدا عند تعرض العملة للضوء، فمن الممكن استخدام الضوء أو أشعة الشمس للكشف عن تلك الأموال، فإذا ظهر مع استخدام الضوء فهذه النقود أصلية، وفي كثيرا من الأجيان تكون تلك الرسومات في العملات المزورة بارزة دون الحاجه لاستخدام ضوء.

4- استخدام المياه لفرك العملة الورقية

من الممكن أن يتم استخدام المياه للكشف عن العملة المزورة والتفربق بينها وبين الحقيقة، فإذا بللت أصبعك وقمت بفرك العملة الورقية، يمكن أن يتم مسح الرسومات الخاصة بالعملة إذا كانت مزورة، وفي حالة أنها حقيقة، تظل الرسومات كما هي.