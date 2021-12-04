ضبط 50 مروجا ومتعاطيا للمخدرات بمحيط المدارس والجامعات

شنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الجهات الأمنية المعنية، عدة حملات أمنية مُكبرة على مدار ثلاثة أيام، استهدفت محيط المدارس والمعاهد والجامعات على مستوى الجمهورية.

ضبط 41 قضية مخدرات

وأسفرت نتائج جهود تلك الحملات، عن ضبط 41 قضية مخدرات، بلغ عدد المتهمين فيها 50 شخصًا، بمضبوطات تنوعت بين: «14,138 كيلو جرام من مخدر الحشيش، وزنت 14,138 كيلو جرام، و18,50 كيلو جرام بانجو، و1,580 كيلو جرام هيروين، 500 جرام أفيون، 215 جرام شابو، 5795 قرص ترامادول، 1109 أقراص مؤثرة.

كما تم ضبط «مبالغ مالية – طبنجة- خزينة- 46 هاتفا محمولا – 5 سيارات – 2 دراجة نارية – 12 قطعة سلاح أبيض– 2 ميزان- نظارة ميدان» بحوزة المتهمين المضبوطين، وكذا تنفيذ 8 أحكام قضائية متنوعة.