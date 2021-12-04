رئيس التحرير

محمود مسلم

ضبط 50 مروجا ومتعاطيا للمخدرات بمحيط المدارس والجامعات

كتب:

الوطن
02:15 م | السبت 04 ديسمبر 2021
جانب من المضبوطات

جانب من المضبوطات

شنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الجهات الأمنية المعنية، عدة حملات أمنية مُكبرة على مدار ثلاثة أيام، استهدفت محيط المدارس والمعاهد والجامعات على مستوى الجمهورية.

ضبط 41 قضية مخدرات

وأسفرت نتائج جهود تلك الحملات، عن ضبط 41 قضية مخدرات، بلغ عدد المتهمين فيها 50 شخصًا، بمضبوطات تنوعت بين: «14,138 كيلو جرام من مخدر الحشيش، وزنت 14,138 كيلو جرام، و18,50 كيلو جرام بانجو، و1,580 كيلو جرام هيروين، 500 جرام أفيون، 215 جرام شابو، 5795 قرص ترامادول، 1109 أقراص مؤثرة.

كما تم ضبط «مبالغ مالية – طبنجة- خزينة- 46 هاتفا محمولا – 5 سيارات – 2 دراجة نارية – 12 قطعة سلاح أبيض– 2 ميزان- نظارة ميدان» بحوزة المتهمين المضبوطين، وكذا تنفيذ 8 أحكام قضائية متنوعة.

اقرأ المزيد:

ضبط شخص لاتهامه بالاستيلاء على أموال آخرين بزعم تخصيص وحدات وأراض لهما

ضبط 51 ألف قضية سرقة تيار كهربائي ومخالفة شروط التعاقد في 5 أيام

ضبط 12700 وحدة زريعة أسماك في كفر الشيخ بدون تصريح

ضبط 136 قضية متنوعة في حملة أمنية بالقاهرة والجيزة 

ضبط 14 قطعة أثرية بمنزل موظف في دمياط «صور»

ضبط مزارع بحوزته «دولاب مخدرات» في مسكنه بأسيوط