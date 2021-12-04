ضبط 250 طربة حشيش بحوزة 4 أشخاص بالشرقية وبني سويف

تواصل أجهزة وزارة الداخلية، جهودها؛ لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الاتجار في المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها.

وفي هذا الصدد، رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع قطاعي «الأمن الوطني– الأمن العام»، بالاشتراك مع مديريتي أمن «بالشرقية - بني سويف»، نشاط عدة عناصر إجرامية تخصصوا في الاتجار بمخدر الحشيش، وترويجه على عملائهم مُتخذين من دوائر «قسمي شرطة أول وثالث العاشر من رمضان بالشرقية - مركز شرطة بنى سويف» مسارح لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

ضبط 150 طربة حشيش بالشرقية

وجرى ضبط شخصين، أحدهما له معلومات جنائية، مقيمين بمحافظة الإسماعيلية، بحوزتهما «150 طربة لمخدر الحشيش وزنت 15 كيلوجراما – مبلغ مالى – هاتفي محمول)، وذلك حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة ثالث العاشر من رمضان.

ضبط 100 طربة حشيش

كما تم ضبط شخصين، لأحدهما معلومات جنائية، مقيمين بمحافظة القاهرة، حال استقلالهما سيارة بدائرة مركز شرطة بني سويف، بحوزتهما «100 طربة لمخدر الحشيش– مبلغ مالى– هاتفي محمول- 2 سلاح أبيض».

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بنحو «2,500,000» جنيه تقريبًا.