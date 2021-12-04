تضامن برلماني لنواب المنيا لإنشاء كوبري الإبراهيمية

طالب نواب المنيا خاصة بدائرة مغاغة والعدوة وبني مزار، بإقامة كوبري علوي للسيارات بالإبراهيمية بمركز بني مزار محافظة المنيا، حيث التقى نواب مجلسي النواب والشيوخ بقيادات الهيئة العامة للطرق والكباري ومناقشة التفاصيل والمطالبة بإنشاء الكوبري في أسرع وقت.

طلبات من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ

وقال النائب أحمد حته عضو لجنه الاتصالات وأمين عام حزب الشعب الجمهوري بمحافظه المنيا، إن النائب إيهاب عبد العظيم وأعضاء مجلس النواب والشيوخ في تضامن برلماني واضح للتنسيق مع قيادات الهيئة العامه للطرق والكباري، لتقديم طلبات من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالدائرة، بشأن ‘قامه كوبري علوي للسيارات على طريق الإبراهيمية بمركز ومدينه بني مزار.

وأضاف حته، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه برفقة نواب المنيا التقوا مع اللواء حسام الدين مصطفى رئيس الهيئة العامه للطرق والكباري لمناقشة تنفيذ الكوبري، مؤكدًا أنه تمت الموافقة على إنشاء كوبري علوي للسيارات في الإبراهيمية مركز بني مزار بمحافظة المنيا.

إنشاء الكوبري للتخفيف من الزحام

وأكد حته، على تعاون الهيئة العامة للطرق والكباري برئاسة حسام الدين مصطفى، حيث تم توفير الاعتماد المالي للبدء في تنفيذ كوبري علوي سيارات على الإبراهيمية بمركز ومدينه بني مزار، وذلك تخفيفًا ومنعًا للازدحام المروري وتكدس السيارات بمدينه بني مزار، وخاصه وقت مرور القطارات تتكدس ويختنق المرور بمدينه بني مزار، إضافة إلى حماية أرواح المصريين من الحوادث.

وتابع عضو مجلس النواب، أنه سيتم العمل من قبل الشركة المنفذة للكوبري العلوي، وذلك بعد رفع المساحة والإحداثيات اللازمة للموقع المقترح والرفع المساحي، لإقامة الكوبري.

نواب الدائرة في يتابعون المسؤولين لحين التنفيذ

وأضاف عبد العظيم، لـ«الوطن»، أن نواب الدائرة في متابعه مستمره مع المسئولين لحين تنفيذ كوبري علوي سيارات على الإبراهيمية بمركز ومدينه بني مزار، لتخفيف المعانة عن المواطن وتخفيف التكدس والزحام وتقليل نسبة الحوادث التي تقع بذلك الطريق يوميًا.

وأشاد النائب، بتضافر جهود النواب في مجلس النواب والشيوخ بالمنيا، وفي بني مزار والعدوة وباقي الدوائر لتحقيق مطالب المواطنين وحماية اروح المواطنين.