مصادرة 108 جوالات دقيق مدعم والكشف على 1250 مريضا بالغربية

تمكنت مباحث التموين بمحافظة الغربية، بالتنسيق مع مسؤولي مديرية التموين، اليوم، من ضبط سيارة محملة بـ108 جوالات دقيق مدعم مهرب مخصص للمخابز البلدية المدعمة، وذلك في إطار خطة مديرية أمن للإحكام التواجد الشرطي والرقابة على الأسواق والمحال التجارية، للرقابة علي السلع التموينية والمدعومة بقري ومراكز المحافظة.

كان المهندس محمد أبو هاشم وكيل وزارة التموين بالغربية قد تلقى إخطارا من المهندس محمد شعبان، مديرعام إدارة تموين مركز طنطا، يفيد بتمكنه وعدد من رجال الإدارة من ضبط سيارة محملة بـ108 جوالات دقيق بلدي مدعم.

توقيع الكشف الطبي على 1250 مواطنا

في سياق آخر، أعلنت مديرية الصحة بمحافظة الغربية، اليوم، تدشين قافلة طبية بقرية محب التابعة لمركز المحلة الكبرى، تلبية لرغبات المواطنين ورعاية ذويهم من كبار السن من الرجال والنساء والأطفال، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، وسط تنفيذ حزمة من الإجراءات الوقائية والاحترازية للحماية من العدوى بفيروس كورونا.

وكشف الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية، أن القافلة نجحت في توقيع الكشف الطبي على 1250 حالة وتطعيم 400 مواطن.

وأوضح «حميدة»، أن مديرية الصحة تنظم قوافل طبية مستمرة، وتدفع بفرق متنقلة لإعطاء لقاح فيروس كورونا للمواطنين غير القادرين بقرى المحافظة، لاسيما الأكثر احتياجا منها، مشيرا إلى أن هذه القوافل لا تقتصر على تقديم خدمات الكشف والعلاج والإحالة، بل تشمل أيضا عقد ندوات توعية للمواطنين .

وتابع الدكتور أحمد محسن مدير إدارة القوافل، أنه تم توقيع الكشف والفحص الطبي للمواطنين على مدار يومين وصرف علاج مجانا، لافتا إلى أنه سيتم تحويل الحالات التى تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للوزارة، وتوجيه قوافل طبية للقرى الأكثر احتياجًا، مع الالتزام باتخاذ كل الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.