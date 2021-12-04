الصور الأولى لانهيار منزل على شقيقتين بأسيوط

حصلت «الوطن» على الصور الأولى لحادث انهيار منزل مكون من ثلاثة طوابق على شقيقتين، بينهما طفلة، بقرية بني مجد التابعة لمركز منفلوط في محافظة أسيوط.

ولقيت شقيقتان مصرعهما في انهيار منزل، قبل قليل، بقرية بني مجد التابعة لمركز منفلوط في محافظة أسيوط.

بلاغ أمنى بإنهيار منزل بقرية بني مجد

وتلقى اللواء عمر السويفي، مدير أمن أسيوط، إخطارا من مأمور مركز شرطة منفلوط، يفيد بوصول بلاغ لغرفة عمليات النجدة بوقوع حادث انهيار منزل بقرية بني مجد بدائرة المركز، ووجود ضحايا تحت الأنقاض.

وعلى الفور، انتقل فريق من مباحث المركز وسيارة الإسعاف وقوات الحماية المدنية، وبالمعاينة والفحص تبين انهيار منزل قديم مكون من ثلاثة طوابق، ملك عبدالحميد حسن سليمان، كما تبين أن المنزل منهار بالكامل.

انتشال جثتي شقيقتين من تحت الأنقاض

وتمكنت قوات الحماية المدنية والإنقاذ من انتشال جثتي الشقيقتين من تحت الأنقاض، وهما هبة عادل عبدالحميد، وشقيقتها «جنا».

وكشفت التحريات التي قام بها فريق مباحث المركز، أن المنزل مشيد بالنظام القديم، وبدون أعمدة، وفور شعور أصحاب المنزل بوقوع الانهيار لاذوا بالفرار للخارج، عدا شقيقتان لم تتمكنا من الهروب.

ونقلت الجثتان للمستشفى المركزي، وجاري رفع الأنقاض وتحرير المحضر اللازم واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.