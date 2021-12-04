أفضل 5 مدن من حيث المعيشة والأسعار والوظائف.. كوالالمبور في الصدارة

أظهر استطلاع رأي شمل أكثر من 12000 مشارك على موقع «InterNations»، أن مدينة كوالالمبور في ماليزيا جاءت على رأس أفضل 5 مدن تقييما من حيث جودة الحياة، مثل البيئة الصحية والبنية التحتية القوية لشبكة WiFi، وسهولة الاستقرار مثل حواجز اللغة ومودة السكان المحليين، التمويل الشخصي مثل الحصول على رعاية صحية ميسورة التكلفة، والعمل في الخارج مثل الأمن الوظيفي واقتصاد محلي مستقر، وفقا لـ«CNBC».

الرضا عن تكلفة المعيشة والقدرة على إدارة شؤونهم المالية

يقول المغتربون في جميع المدن إنه من السهل الاستقرار وتكوين صداقات في كل موقع، ويشعر المقيمون الأجانب في كوالالمبور ومالقة بالرضا عن تكلفة المعيشة المعقولة والقدرة على إدارة شؤونهم المالية الشخصية، بينما يقدر المغتربون في كل من مالقة ودبي جودة الحياة هناك.

وركز الاستطلاع على 6 جوانب، من خلالها تم ترتيب الدول وفقاً لنسبة رضا الوافدين والمواطنين عن تلك الجوانب التي ترتبط بالحياة والمعيشة، وجاءت كالتالي:

1. كوالالمبور «ماليزيا»

في مدينة كوالالمبور، يشعر نحو 85% من سكانها بالسعادة والرضى بالحياة بشكل عام، فيما هناك نحو 78% من سكان المدينة سعداء بتكلفة المعيشة والأسعار، و65% يرون أن تكوين الصداقات في كوالالمبور من الأمور السهلة والجيدة، وعن العمل فهناك 71% من المواطنين سعداء بوظيفتهم، بينما 72% من السكان سعداء بالتوازن بين العمل والحياة الخاصة بهم، و 78% سعداء بجودة الرعاية الصحية والخدمات الطبية.

2. مالجا «إسبانيا»

وفي مدينة مالجا الاسبانية، يشعر نحو 86% من سكانها بالسعادة والرضى بالحياة بشكل عام، فيما هناك نحو 86% من سكان المدينة سعداء بتكلفة المعيشة والأسعار، و69% يروا أن تكوين الصداقات في مالجا من الأمور السهلة والجيدة، وعن العمل فهناك 48% من المواطنين سعداء بوظيفتهم، بينما 62% من السكان سعداء بالتوازن بين العمل والحياة الخاصة بهم، و 81% سعداء بجودة الرعاية الصحية والخدمات الطبية.

72% من سكان دبي يشعرون بالسعادة والرضا

3. دبي «الإمارات»

أما عن مدينة دبي الإماراتية، فيشعر نحو 72% من سكانها بالسعادة والرضى بالحياة بشكل عام، فيما هناك نحو 31% من سكان المدينة سعداء بتكلفة المعيشة والأسعار، و59% يروا أن تكوين الصداقات في دبي من الأمور السهلة والجيدة، وعن العمل فهناك 65% من المواطنين سعداء بوظيفتهم، بينما 56% من السكان سعداء بالتوازن بين العمل والحياة الخاصة بهم، و 81% سعداء بجودة الرعاية الصحية والخدمات الطبية.

4. سيدني «أستراليا»

وتأتي مدينة سيدني الاسترالية في المركز الرابع، حيث يشعر نحو 82% من سكانها بالسعادة والرضى بالحياة بشكل عام، فيما هناك نحو 28% من سكان المدينة سعداء بتكلفة المعيشة والأسعار، و53% يروا أن تكوين الصداقات في سيدني من الأمور السهلة والجيدة، وعن العمل فهناك 77% من المواطنين سعداء بوظيفتهم، بينما 78% من السكان سعداء بالتوازن بين العمل والحياة الخاصة بهم، و 89% سعداء بجودة الرعاية الصحية والخدمات الطبية.

5. سنغافورة

وفي سنغافورة، يشعر نحو 79% من سكانها بالسعادة والرضى بالحياة بشكل عام، فيما هناك نحو 21% من سكان المدينة سعداء بتكلفة المعيشة والأسعار، و56% يروا أن تكوين الصداقات في سنغافورة من الأمور السهلة والجيدة، وعن العمل فهناك 71% من المواطنين سعداء بوظيفتهم، بينما 78% من السكان سعداء بالتوازن بين العمل والحياة الخاصة بهم، و 89% سعداء بجودة الرعاية الصحية والخدمات الطبية.