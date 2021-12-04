إطلاق مبادرة فقرة نشاط للكشف المبكر عن أمراض الروماتيزم ببورسعيد

دشنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، مبادرة «فقرة نشاط»، وذلك بهدف التوعية والكشف المبكر عن أمراض الروماتيزم لدى منتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة بورسعيد، أولى محافظات تطبيق المنظومة الجديدة.

وأكدت هيئة الرعاية الصحية، برئاسة الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة، أن فعاليات افتتاح المبادرة، بدأت بانعقاد المؤتمر العلمي الأول الخاص بالأمراض الروماتيزمية تحت عنوان «الكشف المبكر عن التهاب الفقار اللاصق»، بحضور عدد كبير من الأطقم الطبية العاملة بالمنشآت الصحية التابعة للهيئة في بورسعيد.

تشخيص وعلاج آلام الظهر

وناقش المؤتمر، الأبحاث والتطورات الجديدة في مجال تشخيص وعلاج آلام الظهر والتهاب المفاصل الفقارية، إضافة إلى إلقاء عدة محاضرات علمية عن المرض، لافتة إلى أن الكشف المبكر هو مفتاح التشخيص والعلاج الصحيح في هذه الحالات، الذي يحافظ على العمود الفقري والصحة العامة للأفراد.

وأضافت الهيئة، أن مبادرة فقرة نشاط، تشمل تدريب أطباء الأسرة على مستوى مراكز ووحدات طب الأسرة التابعة للهيئة ببورسعيد على كيفية التشخيص المبدئي للأمراض الروماتيزمية للكشف المبكر عن الأمراض، وكيفية التعامل السريع مع المريض قبل وصوله للجنة المختصة بالعلاج، بالإضافة إلى توعية لفريق رضاء المنتفعين بالمحافظة عن أهمية دورهم في رحلة علاج المريض من خلال توجيهه إلى العيادة المتخصصة لإحالته إلى أطباء الروماتيزم بمختلف عياداته على مستوى منشآت الهيئة العامة للرعاية الصحية.

وأشارت الهيئة إلى أن فعاليات المبادرة تستمر على مدار ثلاثة أشهر بجميع مراكز ووحدات طب الأسرة التابعة للهيئة ببورسعيد، بوابة الفرد الأولى للحصول على الخدمات الطبية بمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، ما يضمن انتفاع أكبر عدد من المستفيدين بخدمات المبادرة وتحقيق أهدافها، وكذلك تعزيز خدمات مراكز ووحدات طب الأسرة لتقديم المزيد من الخدمات للمنتفعين من خلال رفع مستوى الأداء بالتدريب السالف الذكر لأطباء الأسرة.

فعاليات مبادرة فقرة نشاط

واستطردت أن فعاليات مبادرة فقرة نشاط، بمراكز ووحدات طب الأسرة التابعة للهيئة ببورسعيد، يتضمن إجابة المنتفعين المترددين على المنشآة على عدة أسئلة خاصة ببعض الآلام أو الأعراض المنتشرة في الجسم، ويساعده في الإجابة عليها فريق رضاء المنتفعين بالمنشآة للكشف المبكر عن أمراض الروماتيزم، ويمكن لطبيب الأسرة من خلال تحليل نتائج هذه الإجابات تشخيص ما إذا كانت الحالة قد تعاني من أمراض روماتيزمية من عدمه، وعليه يتم تحويل الحالات المشتبه بها إلى المستشفيات التابعة لهيئة الرعاية الصحية المتخصصة في علاج هذه الأمراض الروماتيزمية لتبدأ رحلة التشخيص والعلاج السليم للمريض وتلقي الرعاية الصحية اللازمة لعلاجه.

وأكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، اهتمام الهيئة بإطلاق المبادرات الصحية والحملات التوعوية التثقيفية تماشيًا مع اتجاهات الدولة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في إطلاق المبادرات الصحية الرئاسية للكشف المبكر عن الأمراض، وخاصة المزمنة منها؛ لسرعة علاجها أو السيطرة عليها، مشيرًا إلى نجاح هذه المبادرات الصحية في وقاية المجتمع والحفاظ على الصحة العامة للأفراد.

مبادرات للتوعية بأهمية الكشف المبكر

وأضاف أن هيئة الرعاية الصحية تهتم بإطلاق المبادرات الصحية والحملات التوعوية بأهمية الكشف المبكر، وكيفية الوقاية من الأمراض داخل منشآتها الصحية في محافظات التأمين الصحي الشامل، فضلا عن توفير الخدمات والرعاية الصحية المتكاملة للمنتفعين بتلك المحافظات؛ لتحقيق أعلى نتائج الجودة في الرعاية الصحية وصولًا لمؤشرات صحية تحقق السعادة والرخاء والرضاء للمنتفعين، الهدف الثمين للهيئة بما يمثله رفع مستوى الوعي الصحي العام من أهمية على تحسين صحة المنتفعين، ودعم حركة التنمية والتقدم باعتبار الصحة محرك أساسي للجوانب التنموية الأخرى بالدولة.

ولفت السبكي إلى أن مبادرة فقرة نشاط، تتم بالتعاون مع كبرى الشركات الخاصة في مجال صناعة الأدوية، معربًا عن سعادته بهذا التعاون مع الهيئة العامة للرعاية الصحية، ذراع الدولة الرئيسية في ضبط وتنظيم وتقديم الخدمات والرعاية الصحية المتكاملة لمنتفعي التأمين الصحي الشامل الجديد، مستقبل صحة مصر، الذي يمثل نموذجًا أمام جميع دول العالم بالتفاف الجميع، وتضافر كل الجهود لتحقيق حلم المصريين في التغطية الصحية الشاملة بأعلى معايير الجودة العالمية وكرامة ودون تمييز.