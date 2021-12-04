جلسة مستعجلة للعامري فاروق غدا لعدم إعلان فوزه بمنصب نائب رئيس الأهلي

حددت محكمة القضاء الإداري جلسة مستعجلة، غدًا الأحد، لنظر الدعوى القضائية المقامة من العامري فاروق، التي طالب فيها بصفة مستعجلة، بوقف تنفيذ قرار المطعون ضدهم فيما تضمن الامتناع عن إعلان فوز الطاعن، بمنصب نائب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي للرياضة البدنية، وما ترتب عليه من آثار، واعتباره كان لم يكن.

وفي الموضوع بإلغاء قرار المطعون ضدهم من الامتناع عن إعلان فوز الطاعن بمنصب نائب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي للرياضة البدنية. وما بترتيب عليه من أثار واعتباره كأن لم يكن.

العامري يشرح أسباب دعواه

وقال العامري انه بتاريخ 18/11/2021، تم الاجتماع التنسيقي لانتخابات النادي الأهلي مع اللجنة القضائية المكلفة بالإشراف على العملية الانتخابية، بحضور كل من الجهة الإدارية المختصة والمفوضة من اللجنة الأولمبية والسادة المترشحين.

وكان من ضمن ما تم مناقشته جدول الأعمال للجمعية العمومية ولع يبدي أي من الحضور ثمه أعتراض على جدول الأعمال بل قامت الهيئة القضائية والجهة الإدارية المفوضة من اللجنة الأولمبية في حضور الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي ورئيس الجمعية العمومية باعتماد محضر مناقشة جدول الأعمال المتضمن بند فوز العامري فاروق، بمنصب نائب رئيس النادي بالتزكية، وتم التوقيع على محضر الاجتماع من الحضور.

النادي وردت له الأسماء في 20 نوفمبر

وبتاريخ 20/11/2012، ورد للنادى الأهلي خطاب الجهة الإدارية، مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة، بأسماء اللجنة المنتدبة لختم الاستمارات، وتم تحرير محضر حصر وختم بطاقات حضور الجمعية العمومية العادية للنادي الأهلي للرياضة البدنية لانتخاب مجلس إدارة جديد للدورة 2025/2031، ومناقشة جدول الأعمال والمقرر انعقادها يومي الخميس والجمعة الموافقان 25 و2021/11/26 .

وبتاريخ 32/11/2021، تم تحرير محضري حصر وختم بطاقات حضور الجمعية العمومية العادية للنادي الأهلي للرياضة البدنية لانتخاب مجلس إدارة جديد للدورة 2025/2031، بمعرفة اللجنة المنتدبة من الجهة الإدارية، مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة، للاجتماع الأول والاجتماع الثاني والمقرر انعقادها يومي الخميس والجمعة الموافقان 25 و2021/11/26.

وفوجئ الطاعن أن اسمه ليس من ضمن الفائزين بمنصب نائب رئيس النادي، ما حدا بإقامة هذا الطعن.