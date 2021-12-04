«الأهلي المصري» يسلِّم الجوائز للفائزين ضمن حملته الترويجية لبطاقات ميزة

قال كريم سوس، الرئيس التنفيذى للتجزئة المصرفية والفروع بالبنك الأهلى المصرى، إن البنك قام بتسليم 150 دراجة هوائية لعملاء البنك الفائزين فى المرحلة الثانية من الحملة الترويجية لبطاقات «ميزة» التى أطلقها البنك فى مايو الماضى، وذلك عن استخدامات العملاء، حيث أظهرت نتائج السحب فوز عملاء من مختلف محافظات مصر، فيما يعكس التنوع فى عملاء البنك بمختلف محافظات الجمهورية. وأكد «سوس»، فى بيان، أن تلك الحملة تأتى تشجيعاً وتحفيزاً للعملاء من حاملى بطاقات الدفع الوطنية «ميزة» بمختلف أنواعها التى يصدرها البنك؛ سواء بطاقات ميزة للمرتبات الحكومية، أو بطاقات ميزة للخصم المباشر المصدرة لأصحاب الحسابات المصرفية، أو بطاقات ميزة مسبقة الدفع، على التعامل ببطاقات الدفع الإلكترونية «ميزة» فى المشتريات، والتعامل من خلال استخدام نقاط البيع المنتشرة، وتقليل المعاملات النقدية وتداول النقد بين الأفراد.

وأشار إلى أن إطلاق تلك الحملة يأتى تزامناً مع عملية تحويل بطاقات المرتبات الحكومية للعاملين بالقطاع الحكومى لبطاقات الدفع الوطنية «ميزة».

وأضاف «سوس» أن إطلاق البنك للحملات الترويجية المختلفة يعد انعكاساً لحرصه على مواكبة توجهات الدولة والبنك المركزى فى التوسع فى معاملات السداد والدفع الإلكترونى، حيث يضع البنك نصب عينيه التيسير على عملائه فى إجراء معاملاتهم، بما يجذب المزيد من العملاء الجدد للقطاع المصرفى تعزيزاً للشمول المالى، وهو ما يدفع البنك نحو طرح وتقديم العديد من الخدمات المتميزة والمنتجات المبتكرة.

من جانبها، قالت هالة حلمى، رئيس المنتجات والشمول المالى بالبنك الأهلى المصرى، إن نتائج الحملة الترويجية أسفرت عن تغيُّر ملحوظ فى سلوك حاملى هذه البطاقات وزيادة إقبالهم على التعامل بها فى الدفع الإلكترونى للمدفوعات والمشتريات، حيث تم تحقيق معدلات نمو بنحو 152% فى إجمالى قيمة استخدامات حاملى بطاقات ميزة فى المشتريات وسداد المدفوعات غير الحكومية، كما حقق عدد المعاملات لهذه الاستخدامات نمواً قدره 123% خلال المرحلة الثانية من تطبيق الحملة.

الجدير بالذكر أن الحملة الترويجية لبطاقات ميزة البنك الأهلى المصرى تمتد لمدة عام اعتباراً من مايو 2021 وتستهدف العملاء الأكثر استخداماً لهذه البطاقات فى المشتريات محلياً، وذلك تشجيعاً لهم على مزيد من الاستخدامات لبطاقات ميزة، بما يخدم توجه الدولة نحو التحول إلى مجتمع أقل اعتماداً على النقد، حيث يعلن البنك بنهاية كل 3 شهور عن فائزين جدد حتى نهاية الحملة بأبريل 2022.