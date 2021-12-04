أكثر من 76 ألف جنيه للمتر.. أسعار أراضي البناء بالعالم الافتراضي

أعلنت مجموعة ميتا فيرس Metaverse group، صاحبة الموقع الاجتماعي الأكثر شهرة فيسبوك، نجاحها في الاستحواذ على قطعة أرض بمساحة 500 متر مربع، بمنطقة fashion street الواقعة في الخريطة الرقمية للعالم الافتراضي، معلنةً استغلالها لإنشاء وتطوير معرض أزياء لاستضافة أحداث الموضة الرقمية، استعداداً منها لدخول أكثر المجالات ربحية، بحسب توقعاتها.

وبحسب صحيفة الإندبندنت، فقد تم بيع قطعة الأرض على أساس أنها صالحة للبناء، بسعر 2,43 مليون دولار، وليس الغريب السعر إنما أنَّها أرض افتراضية وبهذا السعر، محطمة بذلك الرقم القياسي لأكبر مبلغ مدفوع في قطعة أرض إلى الآن.

ويعادل المبلغ المدفوع كقيمة لقطعة الأرض الافتراضية 38,05 مليون جنيه، أي 76,1 ألف جنيه للمتر الواحد، وهو ما يقرب من 5 آلاف دولار.

صفقة ميتافيرس.. تحقق ضعف الرقم القياسي السابق

وتابعت الصحيفة، أنَّ شركة «ميتا فيرس جروب»، Metaverse Group، الطرف المشتري، قد سجل بتلك الصفقة ضعف الرقم القياسي السابق الذي تم تسجيله لبيع الأراضي والممتلكات الافتراضية.

ممارسة الألعاب والعمل معاً.. في عالم ميتا فيرس الافتراضي

يأتي ذلك الحدث في ظل إعلان شركة «ميتا»، أو فيسبوك سابقاً، وكذلك مايكروسوفت ونايك، عن التركيز على عالم ميتا فيرس الافتراضي، وذلك بإعطاء مساحة افتراضية يمارس فيها الأفراد العمل واللعب عبر نماذج محاكاة رقمية لحياة افتراضية، تماماً مثل الأفاتار.

ووصفت مجموعة ميتا فيرس نفسها بعد ذلك الإنجاز، بأنها أول شركة عقارات افتراضية في العالم يتركز نشاطها على شراء وبيع وكذلك تطوير الأبنية داخل عالم ميتافيرس.

رئيس المجموعة: نجحنا في إتمام أكبر صفقة استحواذ لأراضٍ افتراضية

وعلق الرئيس التنفيذي للمجموعة، أندرو كيجويل، على ذلك الحدث، بسعادته بصنع التاريخ، على حد تعبيره، وذلك بإتمام أكبر صفقة استحواذ على الأراضي الافتراضية، مضيفاً: «سيتم إضافة تلك القطعة من الأرض الافتراضية إلى محفظة الأراضي لميتا فيرس».

«ريدي بليار ون».. ممثلاً لأعمال ميتا فيرس التجارية

كذلك، أعلنت الشركة عبر الموقع الرسمي لها على الإنترنت، «ريدي بليار ون»، Ready Player One ممثلاً لأعمالها التجارية وأعمال البناء والتشييد المستقبلية، أي لـ «ميتا فيرس للتطوير العقاري».

من ناحية أخرى، وصف تقرير يتحدث عن مجموعة ميتافيرس، أنَّ ديسنترالاند الأكثر تقدماً في عالم البلوكتشين Blockchain.

وبحسب «إندبندنت»، فإنَّ «ميتافيرس» للتطوير العقاري تخطط لاستغلال مساحة الأرض الافتراضية الجديدة لاستضافة عروض الأزياء والتجارة الإلكترونية، مؤكدةً تعاقدها مع كبرى بيوت الأزياء، وشراكتها للعديد من العلامات التجارية الشهيرة الراعية لذلك الحدث الافتراضي، لكنها لم تفصح بعد عن اسم أي من شركائها المحتملين.

فيما صرَّح سام هاميلتون، رئيس المحتوى بمؤسسة «ديسترالاند»، بأنَّ «الموضة هي المساحة الهائلة لاستثمارات ميتا فيرس والتي تستعد لدخولها مستهدفة تحقيق مزيد من النمو».

تعليقات رواد مواقع التواصل الاجتماعي على الصفقة

فيما جاءت تعليقات رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعد انتشار الخبر كالآتي، «فيه اللى باعوا الهوا في أزايز.. واللي باعوا الخيال»، «مارك ابتدى يبيع أراضي الواقع الافتراضي»، «قطعة أرض افتراضية تباع بمبلغ 2.4 مليون دولار».