أستاذ بجامعة كامبريدج عن أوميكرون: لا يوجد دليل علمي أنه أسرع من دلتا

أكد الدكتور إسلام حسين، الأستاذ بجامعة كامبريدج بالمملكة المتحدة ببريطانيا وأستاذ علم للفيروسات، أنه حتى الآن لا يوجد أي دليل علمي يثبت أن متحور فيروس كورونا الجديد «أوميكرون» أسرع من سلالة دلتا، خاصة في الدول التي تزيد فيها معدلات التطعيم اللقاحات ضد المرض.

سلالة أوميكرون تحت الملاحظة والفحص

وأضاف الأستاذ بجامعة كامبريدج بالمملكة المتحدة ببريطانيا في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن التقارير التي تم بناء عليها سرعة السلالة وتحليلها مؤقتًا جاء نتيجة بناء على تسلسل المادة الوراثية للمتحور والمعلومات التي كشفت منذ الإعلان عن جائحة كورونا والمتحورات التي ظهرت.

وأوضح الأستاذ بجامعة كامبريدج، أن فئات الشباب كانوا أكثر عرضة للمرض والإصابة بالمتحور الجديد، مرجعًا السبب إلى أن الشباب أكثر الفئات حركة في المجتمعات والاختلاط، أو لأن نسب التطعيم للشباب أقل من غيرهم أو أضعف، بالإضافة إلى كثرة خروجهم وتجمعاتهم بشكل أكبر في المدارس والجامعات.

يجب علي المواطنين الإسراع للحصول علي لقاح كورونا

وناشد الأستاذ بجامعة كامبريدج بالمملكة المتحدة ببريطانيا المواطنين بضرورة الإسراع في التسجيل للحصول على لقاح كورونا كوفيد 19، وأخذ الجرعات المحددة من كل لقاح، والسعي لأخذ جرعة ثالثة تعزيزية لمن حصل علي جرعتين.

وأكد أن الوقاية خير من العلاج وجزء رئيسي في مجابهة الأزمة و المرض، بجانب الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا والالتزام بارتداء الكمامة طوال فترة التواجد خارج المنزل، واستشارة الطبيب المختص حال ظهور أي أعراض للمرض وضرورة عمل الفحوصات الطبية اللازمة.