«الوزراء»: نسعى لخلق قاعدة بحثية عريضة تحقق التقدم في السياسات العامة

أكد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، حرصه على خلق قاعدة بحثية عريضة تحقق التقدم في مجالات السياسات العامة، من خلال تدشين المجلات العلمية المُحكَّمة، كمصدر مهم من مصادر المعلومات في المجالات البحثية المتنوعة، إضافة إلى سعيه نحو تعزيز وجوده ضمن أبرز مراكز الفكر على المستوى الإقليمي والعالمي، وهو ما تحقق له خلال العامين الماضيين بعد حصوله على جائزة ستيفي الشرق الأوسط البرونزية للابتكار في مجال إدارة التكنولوجيا والتخطيط والتنفيذ، وتصنيفه ضمن أفضل 20 مركز فكر على مستوى العالم في المؤتمر الدولي الأخير لمراكز الفكر على مستوى العالم، والذي يعقد سنويًا برعاية جامعة بنسلفانيا الأمريكية.

وأضاف المركز في بيان عنه، أنّه يستعد لإصدار العدد الأول من المجلة الدولية للسياسات العامة IJPPE في يناير 2022، كدورية علمية فصلية متخصصة في نشر البحوث والدراسات المتعلقة بالسياسات العامة في مجالات محددة، حيث تشارك نخبة من الباحثين والكتاب المصريين والأجانب في تحرير المجلة، المنتظر أن تصدر كل 3 أشهر، في يناير وأبريل ويوليو وأكتوبر من كل عام.

وتتميز أبحاث المجلة الدولية لـ السياسات العامة المنتظر إصدارها، بنشرها بعد عرضها للتحكيم أمام عدد من الباحثين والمتخصصين على مستوى العالم في مجال السياسات العامة للاستفادة من خبراتهم في ضمان جودة الأبحاث العلمية المنشورة بالمجلة التي تتبع أسلوب double-blind review في مراجعة الأبحاث.