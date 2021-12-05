تغريم 21 شخصا لعدم التزامهم بارتداء الكمامة خلال حملة مكبرة بفارسكور

شنت الوحدة المحلية بمركز ومدينة فارسكور، برئاسة وحيد رضوان رئيس المركز، حملة مكبرة لمتابعة التزام المواطنين بالإجراءات الاحترازيه والوقائية، وارتداء الكمامات بالأماكن العامة، والتزام أصحاب المحال بالمواعيد المقررة.

تغريم مواطنين لعدم ارتداء الكمامة

وأسفرت الحملة عن مصادرة 16 شيشة تم إعدامها وتغريم 21 مواطنا لعدم التزامهم بارتداء الكمامة بالأماكن العامة، حيث بلغ إجمالي ما تحصل عليه 1050 جنيها، وتم تحرير المحاضر واتخاذ الإجراءات القانونية نحو المضبوطات.

وشدد رئيس المدينة على متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية بكل حزم، حفاظا على سلامة وصحة المواطنين وللحد من انتشار فيروس كورونا.

فض سرادق أفراح بالزرقا لمخالفة الإجراءات الاحترازية

وفي سياق متصل، قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الزرقا، تنفيذاً لقرارات مجلس الوزراء بشأن اتخاذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد ومنع التجمعات والأسواق، بتنفيذ حملة أسفرت عن تحرير عدد من محاضر مخالفة عدم ارتداء الكمامة، وكذلك التحفظ على بعض الإشغالات، وفض سرادق أفراح بأرض الشونة بالزرقا، وذلك بحضور قوة أمنية من مركز شرطة الزرقا.

استمرار تطعيم المواطنين بلقاح كورونا

وفي السياق ذاته، واصلت مديرية الصحة في محافظة دمياط أعمال تلقيح مواطنيها بلقاح فيروس كورونا، عن طريق المستشفيات المخصصة لذلك، علاوة على الساحات والوحدات الصحية بمختلف أنحاء المحافظة والمخصصة لاستقبال المواطنين لتلقي جرعات اللقاح.