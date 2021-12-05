امتحانات الصف الرابع بالمحافظات.. توتر وقلق وتقييم الإجابات بالمدرسة

انطلقت، صباح اليوم الأحد، امتحانات الصف الرابع الابتدائي في أول أيام الامتحانات بالنظام الجديد للتعليم، حيث يؤدى الطلاب اختبار مادة اللغة العربية والتربية الدينية بواقع 10 أسئلة فى كل مادة، وذلك خلال اليوم الدراسي.

وتحدد المدارس الحصة الدراسية التى يعقد فيها الامتحان، على أن تكون في الحصص الأولى.

تطبيق الإجراءات الاحترازية في البحيرة

وأكد يوسف الديب، وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، التنبية على جميع الإدارات التعليمية والمدارس الابتدائية التابعة لها، بضرورة المتابعة اللحظية والمستمرة لسير الامتحانات، وتوزيع الطلاب على اللجان مع الالتزام بالضوابط والإجراءات الوقائية لحماية الطلاب والمعلمين مع التأكيد على رفع كفاءة المدارس ونظافتها

تحديد ضوابط لعقد الامتحانات

وأشار وكيل الوزارة إلى أن وزارة التربية والتعليم حددت بعض الضوابط لعقد امتحانات الصف الرابع الابتدائي، منها أن يغطي الاختبار ما قُطع من المناهج حتى منتصف نوفمبر 2021، وفق خطة توزيع المناهج، وأن يكون الاختبار على مستوى الإدارة التعليمية للمواد الأساسية، والتي تشمل اللغة العربية، واللغة الإنجليزية، والرياضيات، والدراسات الاجتماعية، والعلوم والمهارات المهنية وتكنولوجيا المعلومات، وأن يكون عدد أسئلة الاختبار في كل مادة 10 أسئلة قصيرة ومتنوعة تقيس فهم مخرجات التعليم وأهداف الدروس.

كما أكد وكيل الوزارة على أن الامتحان يهدف الى قياس الفهم ونواتج التعليم الحقيقية ومعرفة مستوى الطالب وأهداف التطوير، ومدى تحقيقه للنتائج المطلوبة وسوف يتم تقييم الاجابات على مستوى المدرسة تحت اشراف التوجيه الفنى المختص وإدارة المدرسة.

قلق وخوف في كفر الشيخ

وفي كفر الشيخ، سيطرت حالة من الخوف والترقب بين أولياء أمور تلاميذ الصف الرابع الابتدائي مع انطلاق أولى الامتحانات بالنظام الجديد الذي أعدته وزارة التربية والتعليم الفني، وأبدى أولياء أمور تخوفهم من الامتحانات مؤكدين أن ما يعيشونه من رعب يفوق رعبهم خلال امتحانات الثانوية العامة.

وأكدت عزة محمود، ولي أمر تلميذ بالصف الرابع الإبتدائي، صعوبة المنهج الذي يدرسه نجلها، «جبت لابني مدرسين كتير علشان يقدر يستوعب مع انه بيطلع الأول على مدرسته كل سنة، لكن منهج رابعة إبتدائي تقيل جدا أنا نفسي مبستوعبش».

بينما أكدت أماني محمد، ولي أمر تلميذة أن ابنتها بكت قبل الذهاب للامتحان: «بنتي عيطت من الخوف، ومخدوش منهج كتير علشان يمتحنوا، إحنا لسة بنقول ياهادي، ولحد فترة قريبة التلاميذ لم يتسلموا بعض الكتب الدراسية، ومش عارفين الامتحان على إيه؟».

«تعليم شمال سيناء»: لا داعي للقلق

وفي شمال سيناء، أبدى عدد من أولياء الأمور قلقهم من غموض الأسئلة التي قد تكون من خارج المنهج، أو تلك الاسئلة بالطريقة الجديدة التي تعتمد على ذكاء التلميذ بمما يفوق مستوى الطالب العادي.

وقال حمزة رضوان، وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء، في بيان له، إن الامتحانات تسير بشكل طبيعي، ولا داعي على الإطلاق من الخوف والرعب المنتشر، مؤكدا أن الامتحانات وُضعت بما يتناسب درجة ذكاء التلاميذ، وهي في مستوى الطالب المتوسط.