350 ألف زائر للجناح المصري بـ إكسبو 2020 دبي خلال شهري أكتوبر ونوفمبر

أعلنت الدكتورة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، أن الجناح المصري المشارك بفعاليات «إكسبو 2020 دبي»، لا يزال في صدارة الأجنحة التي تستقبل أعداد ضخمة من الزوار الوافدين على إكسبو طوال أيام الأسبوع، حيث استقبل الجناح منذ الافتتاح وحتى نهاية شهر نوفمبر أكثر من 350 ألف زائر من مختلف الجنسيات وهذه الأرقام في تزايد مطرد.

وزيرة التجارة: الإقبال على الجناح تاريخي

وأضافت وزيرة التجارة، أن الجناح شهد إقبالاً تاريخياً نهاية الأسبوع الماضي الأمر الذي يؤكد مدى الاهتمام الكبير والشغف من قبل زوار الاكسبو بالجناح المصري، كما يعكس قدرة الجناح المصري على تقديم تجربة ممتعة ومتكاملة للزائرين.

وأوضحت وزيرة التجارة، أن التجربة الممتعة من خلال رحلة منظمة ومسلسلة مدتها 30 دقيقة يتجول خلالها الزائر بين مقومات مصر الطبيعية والسياحية والتاريخية ومبادراتها الصناعية والمعمارية والتنموية، فضلاً عن الندوات والجلسات النقاشية التي تتيح فرصة جيدة للزائر للاطلاع على ما تقوم به مصر حالياً في كافة نواحي الحياة والتفاعل مع ممثلي الهيئات والجهات المصرية والقطاع الخاص خلال الندوات.

زيارات رسمية على الجناح المصري بإكسبو 2020 دبي

ومن جانبه أوضح الوزير مفوض تجاري أشرف حمدي رئيس المكتب التجاري المصري بدبي والمفوض العام للمشاركة المصرية بإكسبو 2020 دبي، أن الجناح المصري استقبل خلال النصف الثاني من شهر نوفمبر العديد من الزيارات الرسمية والجولات لشخصيات رفيعة المستوى وشخصيات عامة من مختلف الدول.

ولفت الوزير المفوض، أنه في مقدمتها نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية الإماراتي الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، والمهندس محمد أحمد مرسي وزير الدولة للإنتاج الحربي، ووفد جامعة الدول العربية برئاسة الدكتور خالد حنفي أمين اتحاد الغرف العربية، واللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، والدكتور مامادو تانجارا وزير الخارجية والتعاون الدولي بدولة جامبيا، والشيخ حمدان آل خليفة وزير العدل البحريني، وسهيل محمد فرج المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وأشار الوزير المفوض، أنه من ضمن الزيارات أيضًا، الشيخ راشد بن حميد بن راشد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط في عجمان ورئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم، والدكتورة بياتريكس كارل المفوض العام لجناح دولة النمسا بإكسبو ٢٠٢٠ دبي، والشيخة ميسون صقر القاسمي الروائية والفنانة التشكيلية الإماراتية، وفرح الديباني مغنية الأوبرا المصرية العالمية، والدكتورة أماني أبوزيد، مفوض الاتحاد الأفريقي للبنية التحتية والطاقة، ووفد أعضاء مجلس إدارة شركة الفطيم، والفريق القومي الأمريكي للرجبي.

فعاليات وجلسات بحضور الوزراء

جدير بالذكر أن الجناح ينظم فعاليات وجلسات نقاشية تفاعلية تسلط الضوء على أهم التطورات التي تشهدها مصر في كافة ميادين الحياة، حيث شهد الجناح خلال أخر أسبوعين من شهر نوفمبر انعقاد ندوة «الاستثمار في الرياضة المصرية...جهود الدولة ورؤية المستقبل» بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

وندوة «منتدى غاز شرق المتوسط .. قصة نجاح تدعم الاستفادة من مقومات وإمكانات المنطقة» بحضور المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، وندوة «العاصمة الإدارية الجديدة: نقطة التقاء عواصم العالم»، وندوة «دور المطارات الإقليمية في تطوير اقتصاد ساحل البحر الأحمر»، وندوة «قناة السويس بوابة إلى السوق العالمي رؤية 2020 إلى 2025»، وندوة «تصنيف المراكز والمعاهد البحثية في الشرق الأوسط وشمال افريقيا».