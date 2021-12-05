تفاصيل الخدمات المقدمة من الدولة لذوي الهمم.. تعليم ودعم نقدي وسكن

قالت نيفين القباج، خلال كلمتها في احتفالية «قادرون باختلاف»، إن توجه الدولة نحو تمكين ودمج القادرين باختلاف، يتركز على عدة محاور أساسية، تتمثل في جهود المؤسسات الحكومية والمجتمع المدني للارتقاء بذوي الهمم، مشيرة إلى دعم القيادة السياسية، وصعود موضوعات حقوق الإنسان، خاصة بعد إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

حصاد الإنجاز للدولة المصرية في ملف ذوي الهمم

واستعرضت القباج خلال احتفالية «قادرون باختلاف»، حصاد الإنجاز للدولة المصرية من الجهات الحكومية والمجتمع الأهلي، مشيرة إلى أنه يتمثل فيما يلي:

- قوة الجانب القانونى سواء في الدستور أو قانون رقم 10.

- وجود برلمان واعٍ يضم ممثلين عن «قادرون باختلاف».

- ذوو الهمم ومتحدو الهمم مكانهم ليس في المصحات أو المؤسسات مكانهم فى المجتمع وساحات العمل والمدارس وكل موقع من مناحي الحياة.

- جهود المجلس القومي لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة بذل جهد كبير في الإطار القانوني الدعوة لقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة.

- أكثر من 4500 جمعية في تخصصاتها المختلفة، بها كوادر شبابية صاعدة وواعدة تتميز بالابتكار والإبداع، وهو المطلوب.

- مصر بها قطاع خاص داعم، بصفة خاصة، ليس فقط الشركات ولكن البنوك أيضا أصبح لها دور قوي في دعم القضية، فضلًا عن صعود التكنولوجيا والتحول الرقمي والشمول المالي وتطويعهم لخدمة القضية بما ييسر قضايا الإتاحة.

وزارة الصحة

- يأتي دور وزارة الصحة في الاكتشاف المبكر للإعاقة، وتم هذا العام إضافة 17 مرضًا وراثيًا، إلى جانب الكشف على مرضين ليصبح الكشف عن 19 مرضًا، يتم الكشف عليها مبكرًا عند الأطفال.

- برامج الإرشاد الوراثي بدأت تتوسع ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي تسهم في بحوث علمية في إجراء كشوفات طبية مع «التضامن» لاستخراج بطاقات الخدمات المتكاملة، «الصحة تكشف طبيا والتضامن تكشف وظيفيًا».

- التعاقد على 26 نوعًا من الألبان العلاجية التي تسهم في خفض درجة الإعاقة.

التربية والتعليم

- التعليم طورت منهجًا لأول مرة للتعليم الدامج والتربية الخاصة.

- تدريب 6 آلاف مدرس جديد، ليصل عدد المدرسين لـ75 ألفًا.

- افتتاح أول مدرسة للمكفوفين وفتح 11 فصلًا لمتعددي الإعاقات.

- زيادة غرف المصادر لتصل لـ500 غرفة تمّ زيادتها هذا العام، 160، كانت 340 وصلت 500.

وزارة التعليم العالي

- إتاحة الوسائل المساعدة والتكنولوجية في الاختبارات والمعامل.

- تيسير اختبارات الطلاب.

- زيادة نسبة تحقق الـ 5%، فضلًا عن وجود 5 كليات متقدمة متخصصة في علوم الإعاقة.

- إعداد خريجين مؤهلين للخدمة بقطاع ذوي الإعاقة.

- إتاحة المدينة الجامعية والكتب مجانًا لذوي الهمم.

وزارة التضامن

- ميكنة منظومة الخدمات المتكاملة التي أقرها القانون.

- استخراج أكثر من 800 ألف بطاقة خدمات متكاملة حتى الآن.

- تقديم دعم نقدي لمليون شخص بتكلفة 5 مليارات جنيه سنويا، لكن ليس كثيرًا عليهم.

- استفادة 170 ألفًا من طلاب المدارس والجامعات من منح وأجهزة تعويضية وأجهزة تكنولوجية.

الشراكة مع وزارة الشباب لدمج الشباب ذوى الهمم.

- التنسيق مع التأمين الصحي وسكن كريم، لتغطية كل مناحى الحياة.

- توفير العلاج بالتخاطب والعلاج الحسي.

- 640 مؤسسة تأهيل خدمت أكثر من 203 آلاف طفل.

- توفير 86 طرفًا صناعيًا بالتنسيق مع التضامن والجمعيات الأهلية.

- عمل قاعدة بيانات متخصصة لحصر خدمات الرعاية والتمكين الاقتصادية.

- بنك ناصر أصدر 15 ألف مشروع ميسر من البنك.

- تأهيل المرشدين العاملين.

الأوقاف

إتاحة 90 مليون جنيه من الأوقاف لمبادرة نور حياة.

- تعيين 47 إمامًا و242 عاملًا من القادرين باختلاف.

- تعيين أول رئيس اذاعة من القادرين باختلاف.

- خطبة الجمعة الأسبوعية تترجم بلغة الإشارة.

- افتتاح فصول لتنمية المواهب بدار الأوبرا، واكتشاف المواهب، وتجهيز قاعات وأماكن لذوى الهمم.

- إتاحة الوسائل المساعدة والتكنولوجية في الاختبارات والمعامل.

وزارة الدفاع

- الطفل من ذوي الإعاقة عندما يلتحق ويقدم أوراقه في الخدمة الوطنية «الجيش»، قامت وزارة الدفاع بإجراءات عدم اللياقة الطبية بمناطق التجنيد طبقا للتوزيع الجغرافي «مبقاش لازم ييجي في مقر معين، كل واحد يقوم بالإجراء عدم اللياقة في منطقته ونطاقه الجغرافي بتاعه يتم تجمعات مختلفة تيسيرا لهم».

- قيادة منظومة إنتاج وتوفير الأجهزة التعويضية والأطراف الصناعية واللي بتقوم معانا بيها الخدمات الطبية.

- اعتماد التقارير الطبية بمستشفيات القوات المسلحة والشرطة.

- الشرطة تتابع جرائم التنمر بعد إطلاق وزارة العدل وأسهمت في إخراج القانون.

- تواجد سيارة متنقلة من قبل «الداخلية» لخدمة الأشخاص ذوي الهمم.

- أعدت وزارة الداخلية دليل خدمات بطريقة برايل إلى جانب حملة العصا البيضاء.

- استخراج بطاقات الرقم القومي مجانًا في أسبوع الإعاقة.

النقل

- وزارة النقل من خلال تخصيص شبابيك حجز لذوي الإعاقة بمحطات المترو والقطار.

- تخفيضات تصل من 50% إلى 100% بقيمة التذاكر.

- تذكرة المترو ما زالت بـ50 قرشًا.