تشكيل لجنة لرفع كفاءة النظافة وإزالة الإشغالات بمحيط مستشفيات الدقهلية

أعلن الدكتور محمد أبو غنيمة وكيل اول الوزارة السكرتير العام لمحافظة ‏الدقهلية، تشكيل لجنة تتركز مهمتها في إزالة التعديات على الأرصفة والأسوار، وإزالة الإشغالات ‏والتصدي للباعة الجائلين، وكذلك مراجعة أعمال الإنارة في محيط المستشفيات والأعمدة، ورفع ‏كفاءة الأرصفة والشوارع المحيطة والمؤدية للمستشفى، فضلا عن التأكد التام من تنفيذ أعمال النظافة ‏المستمرة حولها حرصا على سلامة وصحة المرضى والمترددين.

اجتماع لجنة المرور والمتابعة بالدقهلية

وبحسب بيان محافظة الدقهلية، عقد الدكتور محمد أبو غنيمة وكيل أول الوزارة السكرتير العام للمحافظة، اجتماع لجنة المرور والمتابعة لرفع كفاء النظافة وتحسين البيئة في محيط المستشفيات بمراكز ومدن واحياء المحافظة، بحضور رؤساء المراكز والمدن والاحياء وممثلي وزارات الصحة والزراعة والطرق ومسؤولي البيئة والتفتيش والمتابعة والشؤون الهندسية.

‎وأكد «أبو غنيمة»، ضرورة متابعة تفعيل دور اللجنة بكل مركز ومدينة، والمرور علي الطبيعة، وإعداد ‏تقارير دورية بنتائج المرور لسرعة اتخاذ الإجراءات بشأنها‎.‎

تسليم 7 معدات جديدة لمحافظة الدقهلية

ومن جهة أخري تسلمت محافظة الدقهلية، اليوم الأحد، الدفعة الثالثة من معدات النظافة وتحسين البيئة بـ7 معدات، ضمن الخطة الاستثمارية لهذا العام حيث تتضمن معدات هذه الدفعة ولأول مرة منذ 38 عاما، وهي عبارة عن ونش تليسكوبي حمولة 40 طنا للأزمات والحوادث، كما شملت 3 سيارات قلاب حمولة 10 أطنان، ولودر وسط مفصلي، وسيارة قلاب حمولة 5 أطنان، وسيارة سوزوكي حمولة نصف طن.

يذكر أن إجمالي معدات الخطة هذا العام عددها 86 معدة، بتكلفة إجمالية قدرها 102 مليون جنيه، وصل منها حتى الآن 73 معدة تم توزيعها علي مراكز ومدن وأحياء المحافظة.