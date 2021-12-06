زوج يطالب بتخفيض نفقة أطفاله: عايزة مني 14 ألف جنيه كل شهر

وقف زوج أمام قاضي محكمة الأسرة، ليشكي حاله وما حدث معه، على مدار 6 سنوات من زواجه، موضحا أن زوجته طلبت الانفصال بسبب تدهور حالته الصحية، ولاحقته بدعاوى كيدية لتتحصل على أموال أكثر من حقها الشرعي، قائلا «بعد أن أصابني المرض قل عملي وبناءً على ذلك قل دخلي الشهري، لكنها لم تتفهم ذلك وأقامت دعوى بـ 14 ألف جنيه نفقة للطفلين».

الزوج: طلبت مني شراء شقة أخرى

قال الزوج إنه كان يعيش ميسور الحال، وكان يعمل في أكثر من وظيفة ويتحصل على مبلغ مالي كبير كل شهر، مما جعل زوجته تعتاد على مستوي معيشي معين، وزادت طلباتها بعد فترة، وخلال 4 سنوات أنجبا طفلين، وجعلتهما يعتادان على الرفاهية في كل شئ، وأدخلتهما حضانة خاصة ولم يعترض حينها لوفرة الأموال معه، وطلبت منه شراء شقة أخرى بمنطقة سكنية راقية وكتابتها بأسماء أولادهما.

طلبت الطلاق بعد تعبه

وأوضح الزوج أنه بعد فترة شعر بتعب شديد جعله يستغني عن الوظيفة الأخرى، لكنها اعترضت وبدأت تفتعل الشجارات لقلة الأموال، وبعد أيام اصطحبت الأطفال لمنزل والدها لتشتكي حالها، وحاول الحديث معها لكنها طلبت منه أن يعود للعمل لتكمل حياتها معه، وأن لها احتياجات لا يمكنها الاستغناء عنها، وطلبت الطلاق، وبعد محاولات صلح باءت جميعها بالفشل، قام بتطليقها منذ عام، ورد لها جميع حقوقها الشرعية، ونفقة الصغار.

زورت مرتبه

وتابع الزوج: «بعد الطلاق اتفاجئت أنها رفعت عليا دعاوى كيدية علشان تزود نفقاتها ونفقة الولاد، وزورت في مرتبي، وطالبتني بفلوس زيادة، ولما حاولت أتكلم معها بالود رفضت وقالت لي اتصرف لأن عيالنا محتاجين المصاريف دي كل شهر، وطلبت منها تتنازل عن القضايا علشان حالتي الصحية، بس هي رفضت وطلبت مني أرد في المحكمة».

الزوج يطالب بتخفيف النفقة

وأنهى الزوج دعواه بأنه قرر تقديم التماس للمحكمة بإعفائه من جزء من المصروفات، لأنه يعاني من أزمات مادية، وقدم مستندات بأنه غير قادر على سداد المصروفات المبالغ فيها التي تطلبها زوجته السابقة، وما زالت الدعوى منظورة أمام المحكمة.