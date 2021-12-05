إحالة سائق للمحاكمة لاتهامه بالتحرش بتلميذات أثناء نقلهن بكفر الزيات

أعطى المستشار أحمد حسن المحامي العام الأول لنيابات غرب طنطا الكلية بمحافظة الغربية اليوم توجيهاته العاجلة إلى رئيس نيابة مركز كفرالزيات بإحالة سائق ميكروباص للمحاكمة العاجلة أمام محكمة جنايات طنطا في واقعة البلاغ الجماعي المقدم من ثلاثة من أولياء أمور أطفال تلميذات بالحضانة والصفوف الأولى الابتدائي بالتحرش بالفتيات حال قيامه بتوصيلهن من مدينة كفر الزيات إلى مدرسة خاصة بمدينة طنطا.

إحالة سائق ميكروباص متحرش بتلميذات بمدرسة بكفر الزيات

كما باشر المستشار محمد الشرنوبي رئيس النيابة سير التحقيقات في الواقعة وأمرت بالحبس سائق ميكروباص بمدينة كفر الزيات يبلغ من العمر 59 سنة 15 يوما على ذمة التحقيقات لاتهامه بالتحرش بـ3 فتيات تلميذات حال توصيلهن إلى إحدى المدارس الخاصة بمدينة طنطا من بينهن طفلة تبلغ من العمر خمسة سنوات بأولى حضانة بالمدرسة.

تفاصيل واقعة التحرش بتلميذات أثناء توصيلهن للمدرسة بكفر الزيات

وتعود أحداث الواقعة حينما تلقى اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية إخطارا من العميد محمد شبل مأمور مركز شرطة كفر الزيات حول قيام ثلاثة من أولياء أمور تلميذات في المرحلة الصفوف الأولى بالمرحلة الابتدائية بالإبلاغ عن قيام سائق الباص الذي يقوم بتوصيل بناتهم إلى مدرستهن بالتحرش بهن ووضع يده على أماكن حساسة بجسدهن واتهامه بالتحرش بهن.

وبتقنين الإجراءات الأمنية الثابتة والمتحركة تمكن المقدم محمد عاصم رئيس فرع البحث الجنائي بمركزي كفرالزيات وبسيون وقوات من الشرطة السرية والنظامية من ضبط «ع . م» سائق ميكروباص 59 سنة وبمواجهته بذلك أنكر تلك الاتهامات الموجه إليه.

وبسؤال أسر التلميذات الضحايا كشفوا قيام المتهم بالتحرش بأطفالهن وأكدت تحريات مباحث كفر الزيات صحة الاتهامات والبلاغات الموجهة ضد السائق وقررت النيابة العامة حبس المتهم 15 يوما على ذمة التحقيقات حتى صدر قرار إحالته للمحاكمة العاجلة كما هو مذكور.