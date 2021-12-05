إخلاء سبيل 8 متهمين في أحداث بلطجة بمنطقة الحكر في كفر الشيخ

قررت محكمة جنح مستأنف كفر الشيخ، اليوم الأحد، إخلاء سبيل 8 متهمين في أحداث البلطجة والعنف، بمنطقة الحكر في نطاق قسم ثان كفر الشيخ، بكفالة مالية قدرها 5 الآف جنيه لكل واحد منهم.

وكان اللواء أشرف صلاح درويش، مدير امن كفر الشيخ، تلقى إخطارًا من العميد عبدالحميد السعيد، مأمور قسم ثان شرطة كفر الشيخ، يفيد بتلقي القسم إشارة من شرطة النجدة، بنشوب مشاجرة بين أسرتين، مستخدمين بها أسلحة نارية، وبيضاء، وأسطوانات غاز، ما أدى إلى حدوث حالة من الخوف، والرعب بين الأهالي.

نشوب مشاجرة بين 12 متهمًا

انتقل ضباط مباحث القسم إلى مكان الواقعة محل البلاغ، وتبين نشوب مشاجرة بين 12 متهمًا، وهم طرف أول «السيد.م.ع»، مصابًا برش سلاح خرطوش بالساعد الأيمن، و«محمد.أ.م.م»، مصابًا برش خرطوش بالقدم اليمنى، و«محمود.ا.م.ع»، مصابًا بجرح بأصبع القدم اليمنى.

كما تبين إصابة «مصطفى.ف.م.م»، مصابًا بجرح سطحي خلف الكتف، و«محمود.ا.م.ا»، مصابًا بجرح سطحي بالظهر، و«أحمد.خ.م.م»، متهمًا باستخدام أسطوانة غاز في المشاجرة.

وطرف ثاني «إسماعيل.إ.ع»، وشهرته «سمير الفوال»، مصابًا بجرح قطعي في كف اليد اليسرى، وضبط بحوزته سلاح ناري «فرد خرطوش»، و«شعبان.إ.ع»، و«صلاح.إ.ع»، و«ياسر.إ.إ»، و«بسمة.أ.م.»، و«السيدة.ع.إ».

ألقي القبض على الـ 11 متهمًا بعدما فر أحد المتهمين هربًا، فيما عُثر في مكان الواقعة على فارغ طلق ناري «خرطوش»، بحوزة الطرف الثاني، وسلاحين أبيضين «سنجتين»، وعصا شوم مع باقي المتهمين.

التحريات تكشف سبب المشاجرة

كشفت تحريات الرائد أحمد عبدالشافي، رئيس مباحث قسم ثان شرطة كفر الشيخ، ومعاونيه، تحت إشراف اللواء خالد محمدي، مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن كفر الشيخ، والعميد ياسر عبدالرحيم، رئيس مباحث المديرية، عن سب المشاجرة خلافات قديمة بينهم، وحرروا على أثرها بعض المحاضر الشرطية.

وأكدت التحريات أن تلك الخلافات تجددت يوم الواقعة فاستعان كل طرف بأهليته، وذويه، وأعدوا الأسلحة النارية، والبيضاء، واستعرضوا القوة، والبلطجة، وإثارة الرعب، والفزع بين المواطنين الآمنين، وتعدوا على بعضهم البعض بالأسلحة النارية، والبيضاء محدثين الإصابات المذكورة، واستخدام السيدتين المتهمتين في القضية الزجاجات الفارغة، وإلقائها على الخصوم.

حُرر بذلك المحضر رقم 6215 لسنة 2021 جنايات قسم ثان شرطة كفر الشيخ، وبالعرض على النيابة العامة أمرت بإخلاء سبيل 3 متهمين، وحبس المتهمين الثمانية 4 أيام على ذمة التحقيقات، فيما أخلت محكمة مستأنف كفر الشيخ سبيلهم بالكفالة المالية.​