إنشاء 19 كم طرق لتنمية نجوع غرب مطروح بتكلفة 25 مليون جنيه

بدأ جهاز تعمير الساحل الشمالي الغربي بمحافظة مطروح، في إنشاء 19 كم طرق لتنمية النجوع الواقعة غرب مدينة مرسى مطروح، بتكلفة استثمارية بلغت 25 مليون جنيه؛ لربط النجوع مع القرى والطرق الصحراوية الدولية حتى طريق «مطروح - السلوم»، الذي يربط بين مصر وليبيا، مما يساهم في التنمية الزراعية بالمنطقة الغربية.

5 طرق جديدة غرب مطروح

وقال اللواء آمون مرتضى أبوعمر رئيس جهاز تعمير الساحل الشمالي الغربي، اليوم الاثنين، إن الجهاز المركزي للتعمير بدأ في تنفيذ مشروع شبكة طرق صحراوية عبارة عن إنشاء 5 طرق تنموية جديدة في غرب مطروح، والمشروع الجديد بمجموع أطوال 19 كم، لربط التجمعات البدوية بالمناطق النائية بالطرق الرئيسية للمساعدة على توطين الأهالي بها من أبناء القبائل والعائلات العربية المقيمين في غرب مدينة مرسى مطروح وحتى مدينة السلوم الحدودية.

إنهاء مشروع طرق غرب مطروح في 30 يونيو

وأضاف رئيس جهاز تعمير الساحل الشمالي الغربي، أن المشروع يجري العمل به حاليا وسيتم الانتهاء من جميع الأعمال به وتسليمه قبل 30 يونيو 2022، والبداية بطريق تجمع لواج بطول 2.2 كم، الذي يخدم ربط تجمع عائلة لواج من قبيلة القناشات، بطريق أبو لهو غرب مطروح وبتكلفة 2.6 مليون جنيه، تحت إشراف طاقم من المهندسين وهم من جهاز التعمير مدير التنفيذ المهندس علاء الجندي، والمهندس التنفيذي خالد عاشور، ومراقبة جوده مهندس عبد السلام حجي، والمكتب الفني مهندسه هدير رجب.

الطرق الجديدة تنمية على أرض مطروح

وأكد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، أن شبكة الطرق الجديدة التي يجري تنفيذها حاليا من خلال جهاز التعمير هي تنمية حقيقية على أرض مطروح بتوجيهات من القيادة السياسية بتنمية مطروح في مختلف القطاعات ومنها قطاع الطرق، وتحسين مستوى القرى والنجوع وربطها مع الطرق الرئيسية والدولية.