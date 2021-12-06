إصابة شخص ونجله في تصادم ميكروباص وتروسيكل بأسيوط

أصيب شخص ونجله، اليوم، في حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وتروسيكل أمام قرية صنبوا، عند مدخل الشيخ حمد التابعة لمركز ديروط في محافظة أسيوط، ونُقل المصابان إلى المستشفى الجامعي.

تصادم ميكروباص وتروسيكل

وتلقى اللواء عمر السويفى مدير أمن أسيوط إخطارا من مأمور مركز شرطة ديروط، يفيد بوصول بلاغ من عمليات النجدة بوقوع حادث تصادم سيارة ميكروباص وتروسيكل أمام قرية صنبوا عند مدخل الشيخ حمد دائرة المركز، ووقوع مصابين.

وعلى الفور انتقل فريق من مباحث المركز وسيارة الإسعاف لموقع البلاغ، وبالمعاينة والفحص تبين وقوع الحادث بين تروسيكل بدون لوحات وسياره ميكروباص رقم (9621 ى ص ا).

أسماء المصابين

وأسفر الحادث عن إصابة كل من شريف عبد التواب، 50 سنة، ونجله مروان شريف عبد التواب، 7 سنوات، وتم تحويلهما إلى مستشفى أسيوط الجامعي.

ورُفعت آثار الحادث، وتم تسيير حركة المرور، ولا توجد إعاقه بالطريق، وجار تحرير المحضر اللازم واستكمال الإجراءات القانونية.