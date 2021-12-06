استشهاد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال جنوب طولكرم

استشهد شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، على حاجز جبارة العسكري، جنوب مدينة طولكرم اليوم الإثنين.

وأكّد الارتباط المدني في طولكرم، استشهاد الشاب محمد نضال يونس، 15 عامًا، من نابلس، متأثرًا بجروحه الخطيرة، التي أصيب بها عقب إطلاق جنود الاحتلال النار على المركبة التي كان يستقلها عند الحاجز المذكور وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية.

وادعت شرطة الاحتلال، أنَّ الشاب يونس، حاول دهس أحد عناصرها على حاجز جبارة.

كما اقتحمت قوات الاحتلال، منزل الشهيد يونس، في منطقة الجبل الشمالي شمال نابلس، وفتشته وعبثت بمحتوياته.

الاحتلال يعتقل 4 مواطنين ويقتحم عدة بلدات وقرى في رام الله

كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الاثنين، 4 مواطنين، وفتشت عددًا من المنازل بينها منازل أسرى محررين، خلال حملة اقتحامات واسعة طالت عدة بلدات وقرى في محافظة رام الله والبيرة.

ففي بلدة سلواد شمال مدينة رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر معتز حامد، وعبدالرحمن فارس، والطالب في جامعة بيرزيت عبدالغني فارس، كما اعتقل جنود الاحتلال المواطن خالد نوابيت من بلدة برقة شمال مدينة رام الله.

واقتحمت قوات الاحتلال بلدات وقرى: «نعلين، ودير قديس، وخربثا بني حارث، وبلعين، غرب رام الله»، وفتشت منازل المواطنين وعاثت فيها فسادًا، ومنها منزل الأسير المحرر احمد حمودة من قرية خربثا بني حارث، ومنزل اديب أبو رحمة في قرية بلعين.

مخطط لبناء حي استيطاني جديد في بيت صفافا جنوب شرق القدس

فيما كشفت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية عن مخطط لبناء حي استيطاني جديد، في بيت صفافا، جنوب شرق القدس المحتلة، ويشمل 473 وحدة استيطانية.

وأضافت الصحيفة، أنَّ الحي الجديد، الذي يقوم عليه ما يسمى «الوصي على أملاك الغائبين»، وبلدية الاحتلال في القدس، سيكون مجاورا للحي العربي في بيت صفافا، الذي يعاني من نقص كبير في الأراضي التي تستخدم للبناء.

وأوضحت أنَّ اللجنة المحلية للتخطيط والبناء، ستبحث طلب بلدية الاحتلال لبناء الحي الاستيطاني الجديد، الذي سيمتد على مساحة 38 دونما في منطقة مفتوحة مجاورة لبيت صفافا.