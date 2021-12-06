ضبط متهم بسرقة سيارة وعرض أجزاء منها للبيع لإحدى ورش الصيانة

ضبطت أجهزة وزارة الداخلية، متهم بحوزته سيارة نقل مبلغ عن سرقتها، بعد محاولته بيع أجزاء منها كقطع غيار بثمن بخس لا يتناسب مع قيمتها الحقيقة، لأحد مالكي ورش الصيانة بدائرة قسم مدينة نصر ثان بمديرية أمن القاهرة، كما ألقت القبض على متهمان اعتدوا على سائق توك توك بالضرب للخلاف على أولوية المرور.

قطع غيار رخصية وراء اكتشاف المتهم

أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة مدينة نصر ثان بمديرية أمن القاهرة، قيام أحد الأشخاص بحوزته سيارة «نصف نقل بدون لوحات معدنية» وعرضه أجزاء من قطع الغيار الخاصة بالسيارة المشار إليها للبيع بثمن بخس لا يتناسب بقيمتها الحقيقية على أحد مالكي ورش تصليح السيارات بدائرة القسم.

ضبط المتهم واستدعاء المجني عليه

وعقب تقنين الإجراءات ضبط المتهم، وتبين أنه عاطل «له معلومات جنائية»، مقيم بمحافظة القليوبية، وبحوزته السيارة المشار إليها، وعُثر بداخلها على اللوحات الخاصة بها، وتبين أنها مُبلغ بسرقتها، وباستدعاء المجنى عليه تعرف على السيارة واتهمه بالسرقة.

وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لتولي التحقيقات.

ضبط شخصَيْن لقيامهما بالتعدي بالضرب على سائق «توك توك»

ألقت أجهزة وزارة الداخلية، القبض على متهمان تعدوا بالضرب على سائق توك توك بمنطقة الأميرية، وأصابوه بجروح متفرقة بالجسم.

بدأت الواقعة بورود بلاغ لقسم شرطة الأميرية بمديرية أمن القاهرة من إحدى المستشفيات بدائرة القسم باستقبالها سائق مركبة «توك توك» مقيم بدائرة القسم ومصاب بجروح متفرقة بالجسم.

بالانتقال والفحص تبين أنه حال استقلال السائق مركبة «التوك توك» الخاصة به حدثت مشادة كلامية بينه وبين آخران، بسبب خلاف حول أولوية المرور حال استقلالهما دراجة نارية قيادة أحدهما، تطورت إلى مشاجرة قام خلالها المجنى عليه بالتعدي على سالفي الذكر باستخدام أداة حادة «مفك» إلا أن أحد أفراد الطرف الثاني تمكن من استخلاصها منه وتعدى عليه محدثاً إصابته المشار إليها.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وأضافا بتخلصهما من الأداة المستخدمة في ارتكاب الواقعة بإلقائها بالطريق العام.

وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لتولي التحقيقات.