جنرال موتورز تشتري 25% من أسهم شركة ناشئة لصناعة القوارب الكهربائية

أعلنت شركة «جنرال موتورز»، عملاق صناعة السيارات الأمريكية عن شرائها 25% من أسهم شركة ناشئة بإسم «Pure Watercraft»، لصناعة القوارب الكهربائية وبطاريات الليثيوم أيون، بقيمة 600 مليون دولار، حيث تقدم شركة جنرال موتورز 150 مليون دولار في مزيج من النقد والدفع العيني، بما في ذلك الوصول إلى مكونات صانع السيارات والمساعدة في التصنيع، في مقابل الحصة، حسبما ذكرت شركة Pure Watercraft في بيان رسمي لها.

جاءت تلك الخطوة من جنرال موتورز بهدف تنويع وسائل المواصلات التي تصنعها والتي ستشمل في المستقبل القطارات الكهربائية والطائرات الكهربائية والشاحنات أيضا، كما تسعى لتصنيع قوراب كهربائية بالتعاون مع شركة Pure Watercraft، بحسب تصريح دان نيكولسون ، نائب رئيس وحدة جنرال موتورز العالمية للكهرباء لمجلة Automotive News.

وقال «آندي ريبيلي»، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Pure Watercraft: «مهمتنا هي تمكين حقبة جديدة في القوارب، ومن المتوقع أن يحقق الجهد المشترك مع جنرال موتورز تطورات تقنية كبيرة في هذا المجال».

نبذة عن شركة Pure Watercraft

تأسست شركة Pure Watercraft عام 2011، لصناعة محركات كهربائية للقوارب التي تعمل ببطاريات ليثيوم أيون وتستخدم آلية تصميم التوصيل والتشغيل التي تسمح لأي هيكل قارب باستخدام محركاته، وبدأت تدخل في شراكات مع شركات عملاقة مثل جنرال موتورز لتطوير صناعتها.

توقعات جنرال موتورز للصناعة الكهربائية

وتسعى شركة جنرال موتورز، عملاق صناعة السيارات الأمريكية إلى الريادة في عالم صناعة السيارات الكهربائية بالولايات المتحدة الأمريكية بحلول أكتوبر عام 2030 ومضاعفة أرباحها وإيراداتها أيضا، كما أنها تتوقع أن تتخطي مبيعات السيارات الكهربائية في العالم حاجز الـ20 مليون سيارة خلال عام 2030.