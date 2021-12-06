يترقب عشاق الساحرة المستديرة اللقاء المنتظر، الذي يجمع بين مصر والجزائر في إطار مباريات كأس العرب 2021، وذلك في ظل التنافس بين المنتخبين على صدارة المجموعة الرابعة من بطولة كأس العرب المقامة في قطر خلال الفترة الحالية، والتي تحسم المتأهل كبطل للمجموعة ومن سيكون صاحب المركز الثاني، لذا ازدادت عمليات البحث حول تردد قناة bein sport 2 المفتوحة على النايل سات لمشاهدة المباراة.

تردد قناة bein sport 2 المفتوحة على النايل سات

يمكن متابعة مباريات كأس العرب على قنوات بين سبورت 2 المفتوحة، من خلال ضبطها على التردد التالي:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11054.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

موعد مباراة مصر والجزائر

ومن المقرر أن تقام مباراة مصر والجزائر في كأس العرب 2021 غدًا، الثلاثاء في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة.

ويدير الحكم الأرجنتيني «فاكوندو تيلو» المباراة ويعاونه إيزيكيل برايلوفيسكي وشيد جبرييل، والزامبي جاني سيكازوي حكم رابع، والإسباني جيليرمو كوادرا فيرنانديز حكم فيديو ويعاونه الفنزويلي جوان سوتو، سيمون دانيلو البرازيلي حكم التسلل بالفيديو.

ويتساوى منتخبا مصر والجزائر حتى الآن في كل الأمور المتعلقة بحسم المركز، مما يجعل التعادل أمرًا صعبًا على الفريقين في المباراة القادمة، وذلك في حالة نيل المنتخبين نفس عدد الإنذارات في المباراة التي ستجمعهما، حيث يتساويان أيضًا في قاعدة اللعب النظيف بحصول كل فريق على 3 نقاط من البطاقات الصفراء والبطاقات الحمراء.

وضمن منتخب الفراعنة التأهل إلى دور الثمانية بالبطولة، بعد حصد 6 نقاط، عقب الفوز على لبنان بهدف دون رد، ضمن منافسات الجولة الأولى، والتفوق على السودان بخماسية نظيفة في الأخرى، كما حصد منتخب الجزائر هو الآخر 6 نقاط، بعد الفوز على السودان برباعية نظيفة، والتفوق على لبنان بهدفين دون رد.