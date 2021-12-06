توفير 249 فرصة عمل على 48 مهنة بالبحر الأحمر.. بينها 20 طباخًا

أعلنت مديرية القوى العاملة بالبحر الأحمر، اليوم الاثنين، قبول طلبات 249 من راغبي العمل من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة على 48 مهنة برواتب مجزية، بالفنادق والقرى السياحية التابعة للمحافظة في الغردقة ومرسى علم والقصير، وذلك حتى استيفاء العدد المطلوب.

وقال محمد سعفان وزير القوى العاملة، في بيان، اليوم الاثنين، إن المديرية وفرت هذه الفرص في إطار الإسهام للحد من مشكلة البطالة، ومبادرة «حياة كريمة» التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي لتوفير فرص عمل لائقة للشباب.

48 مهنة متاحة.. منها 20 طباخًا

وأوضح سعيد عبد الراضي مدير المديرية بالبحر الأحمر، أن الفرص المطلوبة تتمثل في 20 طباخا، و23 فرد أمن، و30 عامل تجهيز وتحضير، و24 مشرف غرف، و32 مضيفا، و5 عمال كافتريا العاملين، و11 مساعد مضيف، و19 عامل زراعة، و6 عمال مناطق عامة، و2 فنى سلامة صحة مهنية، و16 عامل استيوارد، و3 أخصائي تنمية مهارات، و2 موظف استقبال، و3 مساعدي رئيس مطبخ، و2 باص بوي، ورئيس صف بارات، و3 رؤساء صف مطعم، ومساعد مدير المكاتب الأمامية، و2 مشرف مكاتب أمامية، ومنقذ شاطئ، وكبير طهاة.

مطلوب 4 مشرفي أدوار

وأضاف مدير المديرية، أن من المهن المطلوب أيضا 4 مشرفي أدوار، وموظف علاقات نزلاء، و2 فني سباكة، و2 عامل إشراف، وفني معدات، ومساعد شيف استيوارد، و2 فني نقاشة، ومشرف وردية، و2 مشرف حجز، وعامل مغسلة، و3 عمال غرف، ورئيس قسم خباز، و3 عمال مخازن، و2 جنايني، و2 نجار، و2 فنى تبريد وتكييف، وفني كهرباء، ورئيس قسم شحن، ومساعد رئيس قسم شحن، و2 مدير مطعم، و2 رئيس مضيفين، و2 مساعد رئيس قسم حلواني، ومدير أغذية ومشروبات، وكبير مهندسين، ومشرف محاسبة ومدفوعات، ومشرف نشاط رياضي، ومساعد مدير أغذية ومشروبات، ومشرف مشتريات، مشيرا إلى أن الراغبين في العمل بهذه المهن عليهم التقدم بمقر المديرية شارع المصالح الحكومية- الدهار- الغردقة- البحر الأحمر.