أنشطة مكثفة لقوات الدفاع الشعبي والعسكري خلال شهر نوفمبر

في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على دعم المجتمع المدني ورفع معدلات الأداء للأجهزة التنفيذية بجميع محافظات الجمهورية، نفذت قوات الدفاع الشعبي والعسكري عددًا من الأنشطة والفعاليات المميزة خلال شهر نوفمبر.

وتمّ تنظيم مشروع إدارة الأزمات والكوارث لمحافظتي القليوبية والسويس بكل أجهزتهما التنفيذية ومديرية الأمن للوقوف على مدى جاهزيتهما واستعداداتهما بما لديهم من إمكانيات لمجابهة المواقف الطارئة من خلال فرض بعض السيناريوهات المختلفة والمحتمل حدوثها أو مواجهتها في ظل الظروف الراهنة، وما تمّ من أزمات ببعض المحافظات خلال المرحلة السابقة بما يهدف إلى تنمية مهارات الأجهزة التنفيذية بالمحافظتين لمجابهة الأزمات و الكوارث، الذي كان له عظيم الأثر في مواجهة موجة الطقس السيئ، التي تعرضت له البلاد خلال الأيام الماضية والحد من آثارها.

وعلى جانب آخر، انطلاقًا من حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تنمية روح الولاء والانتماء لدى شباب الجامعات المصرية، نظمت قوات الدفاع الشعبي والعسكري عدد من الزيارات لطلبة الجامعات المصرية إلى عدد من (الوحدات العسكرية – المشروعات التنموية العملاقة)، كما نظمت قيادة قوات الدفاع الشعبي والعسكري الندوة التثقيفية السادسة والعشرون بجامعة بنها بحضور قائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري ورئيس الجامعة، وتم خلال الندوة إلقاء عدد من المحاضرات لزيادة الوعي وتنمية روح الولاء والانتماء لدى شباب الجامعات، وفي نهاية الندوة تمّ تكريم عدد من أسر الشهداء والمصابين.

وتأكّيداً للتعاون المستمر بين وزارة الدفاع والداخلية، تمّ تأهيل عدد من ضباط الشرطة المدنية بمدرسة الدفاع الشعبي والعسكري بفرقتي (قادة أهداف حيوية – مفتشي حراسات مشددة).