شهادة بـ100 جنيه تمنحك فرصة الفوز بمليون جنيه في 4 بنوك.. اعرف شروطها

تتنافس البنوك العاملة بالقطاع المصرفي في تقديم عدد من الأوعية الادخارية والشهادات والودائع لعملائها، إلا أنّ بعض البنوك تقدم الشهادة المعروفة باسم شهادة «المليونير» نظرًا لأنّها من أكثر الشهادات التي تجذب أنظار العملاء، كونها ورقة رابحة تمنحهم فرصة الدخول على سحوبات وجوائز تصل لمليون جنيه من خلال شراء شهادة يبلغ ثمنها نحو 100 جنيه فقط.

وتختلف مسميات شهادة المليونير في البنوك، إذ يمنحها المصرف المتحد تحت مسمى شهادة «المليونير»، ويطرحها بنك المشرق باسم شهادة «المشرق مليونير»، فيما يطرحها بنك ABC تحت مسمى «وديعة المليونير»، إلا أنّها تتفق جميعها في فرصة الفوز بالمليون جنيه.

وتستعرض «الوطن» تفاصيل الشهادات ذات الجوائز في بعض البنوك العاملة على النحو التالي:

الشهادة ذات الجوائز من البنك الأهلي المصري

ويقدم البنك الأهلي شهادات المجموعة «ج» ذات الجوائز بالخصائص والمميزات الآتية:

- فئات الشهادة: 500 جنيه.

- مدة الشهادة: 20 عامًا.

- من يحق لهم الشراء: الأفراد الطبيعيون المصريون فقط (بالغون، قصر).

- يتم الاقتراض بضمان شهادات استثمار المجموعة «ج».

- يمكن الاسترداد بعد دخولها أول سحب.

- تحمل كل شهادة أرقامًا بعدد ما تحتويه من جنيهات ولكل رقم منها حق الدخول في السحب على الجوائز.

- سحب دوري 6 مرات شهريًا تتمتع به جميع الشهادات المباعة بعـد مضي شهر على شهـر الشراء ولمدة 20 عاما طالما لم تسترد قيمتها من البنك.

- سحب مميز كل شهرين «6 مرات سنويًا» تتمتع به الشهادات التي مضى على شرائها ثلاث سنوات فأكثر.

- سحب 15 مارس و1 سبتمبر «مرتين سنويًا» من كل عام يقتصر الدخول فيه على الشهادات التي مضى علـى شرائها خمس سنوات فأكثر.

تتمتع الشهادات بفرص دخول السحوبات التالية:

سحب دوري 6 مرات شهريًا تتمتع به جميع الشهادات المباعة بعـد مُضي شهر على شهر الشراء ولمدة 20 عاما طالما لم تسترد قيمتها من البنك، وجوائزه كالتالي:

- جائزة أولى 30 ألف جنيه.

- جائزة ثانية 15 ألف جنيه.

- جائزة ثالثة 10 آلاف جنيه، بالإضافة إلى جوائز مالية أخرى عديدة.

سحب مميز كل شهرين «6 مرات سنويًا» تتمتع به الشهادات التي مضى على شرائها ثلاث سنوات فأكثر، وجوائزه كالتالي:

- جائزة أولى 40 ألف جنيه.

- جائزة ثانية 15 ألف جنيه، بالإضافـة إلى جوائز مالية أخرى عديدة.

سحب 15 مارس و15 سبتمبر «مرتين سنويًا» من كل عام يقتصر الدخول فيه على الشهادات التي مضى علـى شرائها خمس سنوات فأكثر، وجوائزه كالتالي:

- جائزة أولى 100 مائة ألف جنيه.

- جائزة ثانية 50 ألف جنيـه، بالإضافة إلـى جوائز مالية أخرى عديدة.

ويخطر البنك الفائزين بالجوائز بخطابات مسجلة على عناوينهم الموجـودة لديه مهما كانت قيمة الجائزة.

شهادة المليونير من المصرف المتحد

- تمنح شهادة المليونير حاليًا الفرصة للفوز بجوائز بقيمة 4 ملايين جنيه مصري سنويًا، حيث تم زيادة عدد مرات السحب إلى 32 مرة سنويًا.

- يتم السحب على المليون الأول في يناير «بداية شهر فبراير».

- المليون الثاني يُمنح في شهر يوليو «في بداية شهر أغسطس».

- يتم السحب على 100 ألف جنيه مصري 10 مرات في السنة.

- يتم السحب على 50 ألف جنيه مصري 20 مرة في السنة.

- نظام السحب لجوائز المليونير يكون بإشراف من وزارة التضامن الاجتماعي – تصريح رقم 19 لسنة 2001.

شروط وقواعد شهادة المليونير:

- متاحة بقيمة 100 جنيه مصري لكل شهادة.

- مطابقة لأحكام الشريعة الإسلامية.

- الاستحقاق بعد خمسة سنوات.

- تجدد الشهادة تلقائيًا.

- دون مصروفات.

- متاحة للأفراد المصريين والأجانب.

- يمنح العائد في تاريخ الاستحقاق.

- الاسترداد بعد مرور 6 أشهر من تاريخ الإصدار طبقًا لتعليمات البنك المركزي.

شهادة المشرق مليونير من بنك المشرق

- تبلغ قيمة الشهادة الواحدة 2000 جنيه.

- شهادتان فقط تؤهلك لفرصة الفوز بكل الجوائز بما فيها جائزة بقيمة مليون درهم إماراتي.

- كُلما حصلت على المزيد من الشهادات، كلما زادت فرصتك في الفوز بشكل أكبر.

- يمكن القيام بصرف الشهادة بشكل فوري وفي أي وقت، يتم خصم 2.5% فقط من قيمة الشهادة في حالة الاسترداد المبكر خلال 90 يومًا من تاريخ الشراء.

- يتم إجراء السحب على الجوائز بالجنيه المصري تحت إشراف وزارة التضامن الاجتماعي.

- يتم إجراء السحب على الجوائز بالدرهم الإماراتي «مليونير المشرق» تحت إشراف دائرة التنمية الاقتصادية في دبي – الإمارات العربية المتحدة.

أهلية المشاركة:

- الحد الأدنى من الشهادات المطلوبة للتأهل لدخول السحب هو شهادتين.

- الحد الأدنى للاحتفاظ بالشهادة والتأهل للسحب هو يومين، الشهادات التي يتم شراءها في فترة تقل عن يومين من السحب فلن تكون مؤهلة للسحب الحالي ولكن ستتأهل لدخول السحوبات المقبلة.

- الوثائق المطلوبة: استمارة الطلب، وبطاقة الرقم القومي.

جوائز الشهادة:

شهريًا:

- 25 جائزة بقيمة 1000 درهم.

- 3 جوائز بقيمة 5000 درهم.

- 4 جوائز بقيمة 25 ألف جنيه.

أو كل أربعة أشهر «أبريل - أغسطس - ديسمبر»: جائزة واحدة بقيمة مليون درهم.

وديعة المليونير من بنك ABC

ويطرح بنك ABC وديعة المليونير التي تمكنك من الحصول على عائد مميز مع إمكان الدخول في سحب ربع سنوي على جنيهات ذهبية، بالإضافة إلى الجائزة الكبرى مليون جنيه مصري.

سمات الوديعة:

- العملة: الجنيه المصري.

- مدة الوديعة: سنة واحدة.

- دورية صرف العائد: شهري، ربع سنوي، نصف سنوي وعند الاستحقاق.

- تقدم للأفراد فقط.

- الحد الأدنى للوديعة 1000 جنيه مصري.

- إمكان الاقتراض أو الحصول على بطاقة ائتمان حتى 90% من قيمة الوديعة.

- يتم السحب على جوائز سنوية وربع سنوية.

شروط وأحكام السحب:

- ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺻﺎﺣﺐ وديعة المليونير بفرصة الاشتراك في سحب سنوي وربع سنوي وفقاً للآتي:

- الحد الأدنى للاشتراك في السحب 15 ألف جنيه مصري.

- كل 15 ألف جنيه مصري تمثل فرصة لدخول السحب.

- الجائزة الكبرى مليون جنيه مصري لفائز واحد.

- خمس جنيهات ذهبية لخمسة فائزين كل ثلاثة أشهر.

- يتم السحب تحت إشراف وزارة التضامن الاجتماعي والجهات المختصة.