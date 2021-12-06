مصرع عنصر إجرامي شديد الخطورة عقب تبادل إطلاق النيران مع الشرطة بدمياط

لقي عنصر إجرامي، مصرعه في تبادل إطلاق النار مع الشرطة، فيما ألقي القبض على اثنين آخرين، وذلك خلال استهداف قوة أمنية بمديرية أمن دمياط لإحدى مراكب الصيد المستأجرة على شاطئ النيل، اتخذها المتهمين وكراً لترويج وبيع المواد المخدرة وحيازة أسلحة نارية وذخائر.

استهداف مركب صيد حولها المتهمين لوكر لتجارة المخدرات

توصلت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية، إلى اتخاذ عنصرين إجراميين، إحدى مراكب الصيد المستأجرة على شاطئ النيل، وكراً لترويج وبيع المواد المخدرة وحيازة أسلحة نارية وذخائر.

وبنيت التحريات، أنَّ أحد العنصرين الإجراميين سبق اتهامه في 11 قضية قتل، ومخدرات، وآداب عامة، والآخر سبق اتهامه في 6 قضايا مخدرات، وابتزاز أموال، أحداث، وسبق ارتكابهما لجرائم سطو مسلح وقطع طرق وسرقات بالإكراه ومطلوب ضبطهما في قضية مخدرات.

القبض على اثنين آخرين في مركب صيد بدمياط

جاء ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية الخطرة.

وعقب تقنين الإجراءات، استهدفت مأمورية برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن دمياط موقعهما، ولدى وصول القوات واستشعارهما بها بادرا بإطلاق أعيرة نارية من أسلحة كانت بحوزتهما تجاه القوات، فبادلتهما بالمثل وتمكّنت من السيطرة على الموقف.

أسفر ذلك عن مصرع أحدهما، وضبط الثاني كما تمكّنت القوات من ضبط عنصر إجرامي ثالث كان بصحبتهما وسبق اتهامه في قضيتي مخدرات، وسلاح وعُثر بحوزتهم على (2 بندقية آلية- بندقية خرطوش – كمية من الذخائر – وكمية من مخدر البانجو وزنت 25 كيلوجرامًا - كمية من مخدر الحشيش وزنت 1,200 كيلو جرام - هاتفي محمول)، وتمّ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.