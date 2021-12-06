 الانتهاء من تبطين 190 كيلو مترا بترع كفر الشيخ

تلقى اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، تقريراً من المهندس كمال ميدان، رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بكفر الشيخ، عن الأعمال الجارية في أعمال المشروع القومي لتبطين الترع بقرى ومدن المحافظة، والذي أشار إلى الانتهاء من تبطين 190 كيلو مترا من الترع، وجاري العمل والطرح لـ125 ترعة في قرى المحافظة.

وقال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إنه تابع الأعمال الجارية في استكمال تبطين وتأهيل الترع بمراكز المحافظة، تنفيذاً للمشروع القومي، وتكليفات الدولة وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بسرعة الانتهاء من المشروع القومي، لتأهيل وتبطين وتغطية البنية المائية التحتية لمصر خلال عامين لترشيد الفاقد من المياه، مؤكداً أنه تم الانتهاء من عدد من الترع وجارى استكمال بقية أعمال التبطين لترع أخرى، وجاري العمل في تبطين 125 ترعة بمراكز وقرى المحافظة.

التبطين يحمي جسور الترع والطرق

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أن أعمال تكسية وتبطين الترع تحمي جسور الترع والطرق من الانهيارات، للحفاظ على المال العام وتحسين الخدمات للمواطنين وتحويل بعض العشوائيات إلى مناطق حضارية وجمالي، فضلاً عن الحفاظ على البيئة والصحة العامة للمواطنين.

مراعاة الاشتراطات الفنية

وأشار محافظ كفر الشيخ، إلى أهمية مشروع تبطين الترع والمصارف التي تتفرع من نهر النيل والذى يهدف إلى تقليل الفاقد من المياه ووصولها إلى نهايات الترع التي كانت تعاني من ضعف المياه، مشدداً على ضرورة مراعاة الاشتراطات الفنية في التنفيذ والمتابعة المستمرة للأعمال التي يجرى تنفيذها بقرى ومراكز المحافظة.