نيفين الزهيري كلمة السر في عشوائية «القاهرة السينمائي»: «هعلمكم الأدب»

سيطرت العشوائية وسوء التنظيم على الدورة الـ43 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، الذي أقيم خلال الفترة من 26 نوفمبر وحتى 5 ديسمبر الجاري، بدار الأوبرا المصرية .

سوء التنظيم يسيطر على مهرجان القاهرة

وذكر أحد المراسلين، الذي رفض ذكر اسمه، التجاوزات التي حدثت للمراسلين والصحفيين، طوال فترة انعقاد المهرجان، ومنعهم من دخول السجادة الحمراء إلا بعد محايلة شديدة، ما تسبب في تعطيل مهام العمل، لافتاً إلى أن أحد موظفي المركز الإعلامي، وتُدعى نيفين الزهيري، سحبت أكثر من بطاقة تعريفية للمراسلين بحجة تقديمهم أمورا سلبية عن المهرجان، فضلًا عن منع القنوات العربية والوكالات من التسجيل مع الفنانين رغم موافقتهم، إذ كانت تتدخل لوقف الأمر بطريقة غير لائقة، وذلك بمساعدة الفريق الخاص بها الذي كان يوجه حركة الفنانين.

وأوضح أنّ «الزهيري»، منعت بعض المراسلين والصحفيين من الدخول، رغم حصولهم على دعوات رسمية تسمح لهم بمزاولة مهامهم بشكلٍ واضح، بالإضافة إلى التشابك بالأيدي والتطاول على الزملاء بسبب تسجيلهم مع الفنانين، إذ أنها تدخلت بشكلٍ مفاجئ واستعانت بموظفي الأمن، وتم الاعتداء عليهم وسحب المعدات وتعمد إتلاف التصوير، وذلك بالرغم من السماح للوكالات الأجنبية بالتسجيل مع الفنانين، قائلة: «الوكالات أهم من القنوات المصرية وأنا هجيب لكم الأمن يعلمكم الأدب».

واستكمل المراسل، أنها ألزمت المصورين وفني الصوت بدفع 200 جنيه، نظير عملهم على السجادة الحمراء، بالإضافة إلى تعرض بعض المراسلين لدفع غرامات وصلت إلى 600 جنيه.

وأكد أنّ مُنظمي المهرجان، تعاملوا بتمييز شديد بين المُراسلين وبعضهم البعض، حيث إنّ «الزهيري» المسئولة عن تنظيم القنوات، واختيار البعض منها للتسجيل مع الفنانين دون الآخر، مثل الإعلامية بوسي شلبي، وغيرها من القنوات والمواقع العربية، مثل «سكاي نيوز» و«روسيا اليوم».

كما أجبرت «الزهيري» مُراسلي القنوات الفضائية، بألا تتجاوز مدة اللقاءات الخاصة مع نجوم المهرجان، 3 دقائق، رغم إنه جرى الإعلان سلفًا بأن المدة تصل إلى 10 دقائق، إذ كانت «تقف على رؤوسهم» وتُنهي الحوارات رغمًا عنهم، ووصل الأمر مع القنوات والصحافة إلى حد الإهانة.

إهانة في ريد كاربت مسلسل بيمبو

وكشف عن موقف نيفين الزهيري، مع المراسلين والمصورين، خلال احتفالية مسلسل «بيمبو»، قائلًا: «المراسلون والصحفيون فور دخولهم للقاعة، تتبعتهم نيفين وتعاملت معهم بإهانة بالغة أمام الجميع، وطردتهم بصوتٍ مرتفع وبطريقة أثارت غضب الجميع، وجعلتهم يشتكون لإدارة القناة المتعاونة في الحدث».