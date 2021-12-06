رئيس وفد الاتحاد الأوروبي: أتمنى أكون سفير بمصر في افتتاح المتحف الكبير

قال السفير كريستينا بيرجر، رئيس وفد الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، إن هناك تطور إيجابي كبير يحدث خلال السنوات الماضية في الدولة المصرية، كما أن الحكومة المصرية، بذلت جهود مضنية لإعادة الاستقرار، موضحًا أن الوفد شارك في العديد من البرامج، لتطوير البناء وبناء المدن الجديدة والبنية التحتية والعاصمة الإدارية، وهناك فارق كبير بين مصر من 5-6 سنوات ماضية وبين مصر الآن.

تم دعوته لاحتفالية موكب المومياوات

وأضاف «بيرجر» خلال حواره مع برنامج «بالورقة والقلم» مع الإعلامي نشأت الديهي، عبر قناة «TeN»، أنه في عام 2016، اتفقت مصر والاتحاد الأوروبي على قرارات للشراكة، تتعلق بالعديد من المجالات والاستثمارات والتجارة، متمنيًا أن تستمر مصر في الاعتماد على نفسها في تنفيذ المشروعات بدعم قليل من الاتحاد الأوروبي، متمنيًا أن يكون سفيرًا لمصر خلال افتتاح المتحف المصري الكبير لحضور الافتتاح، موضحًا أنه تم دعوته لاحتفالية موكب المومياوات، وكان عرضًا رائعًا يعكس أهمية علماء الآثار وتسجيلهم لهذا التاريخ لمصر كدولة جاذبة للسياحية.

كل عدة أشهر يجري الإعلان عن اكتشافات جديدة في مصر

وأشار رئيس وفد الإتحاد الأوروبي بالقاهرة، إلى أنه كل عدة أشهر يتم الإعلان عن اكتشافات جديدة في مصر، مشيرًا إلى أنه شاهد احتفالية طريق الكباش عبر التلفاز، ولم يتمكن من الذهاب للأقصر، وهذا الافتتاح يعطي لمصر حيوية، ويجعل مصل قبلة ووجه للسائحين، معتبرًا أن المتحف الكبير الانجاز الكبير الذي تحققه مصر، متمنيًا أن تنتهي أزمة كورونا ويأتي جميع السياح لزيارة هذه المعالم الأثرية، كما أن مصر دولة هامة جدًا للاستثمار.

هناك تطور كبير بالقطاع الدوائي في مصر

وأكد رئيس وفد الإتحاد الأوروبي بالقاهرة، أن هناك تطور كبير بالقطاع الدوائي في مصر، وهناك العديد من الشركات الأوروبية تسعى للاستثمار في مصر، وهناك العديد من القوانين المشجعة للاستثمار في مصر، وهناك تواصل مع السلطات المصرية للتعبير عن رغبة المستثمرين في الاستثمار في مصر، مشيرًا إلى أن الأرقام في مصر تتحدث عن التطور المذهل الذي شهدته الدولة، مؤكدًا أن قرار إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة هو قرار عظيم.