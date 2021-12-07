أستاذ مناعة يحذر: «أوميكرون» خطير على كبار السن.. وكل اللقاحات فعالة

قال الدكتور أحمد سالمان، أستاذ المناعة وتطوير اللقاحات بجامعة أكسفورد بلندن، إن السلالة الجديدة أوميكرون الخاصة بفيروس كورونا يتم دراستها وبها طفرات تزيد عن 50 طفرة وستظهر نتائج الأبحاث على هذه السلالة خلال أيام مقبلة.

كل اللقاحات فعالة

وأضاف «سالمان» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «من مصر» المذاع على فضائية «CBC»، اليوم الإثنين، ويقدمه الإعلامي عمرو خليل، أن كل اللقاحات فعالة بجانب دور جهاز المناعة في محاربة هذه السلالة الجديدة، موضحا أن اللقاح سيظل فعال بنسبة كبيرة وسيتم التأكد من هذا بشكل جازم خلال الأيام المقبلة بعد إجراء مزرعة للسلالة الجديدة مع اللقاح لقياس تأثير اللقاح.

الأبحاث تركز على أوميكرون

وأوضح أستاذ المناعة وتطوير اللقاحات بجامعة أكسفورد بلندن، أن هناك أشخاص سيظل الفيروس خطير عليهم وهم كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، مبينا أن الفيروس مر بـ 3000 طفرة وكان هناك 10 سلالات ظاهرة و5 سلالات أكثر خطورة، لافتا إلى أن أغلب الأبحاث تركز أن أوميكرون أكثر انتشارا من دلتا ولكن مازالت اللقاحات لها تأثير حتى على هذه السلالة كما أن الأعراض المصاحبة تكون أقل وفترة الحضانة التي تظهر فيها الأعراض تظهر سريعا على الشخص.

أدوية جديدة ستظهر الفترة المقبلة

وذكر أستاذ المناعة وتطوير اللقاحات بجامعة أكسفورد بلندن، أن ظهور الأعراض سريعا يجعل الشخص يحصل على العلاج سريعا ويأخذ الآخرين الاحتياطات الخاصة بهم لتجنب الإصابة منه، متابعا: «في شركات هتطرح أدوية الفترة المقبلة، وفي دواء بيتم صرفه في بريطانيا للمصابين بحالات خفيفة، وفي تجارب معملية مستمرة لمعرفة تأثير مختلف الأدواء الجديدة على البشر».