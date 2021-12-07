تربوي يكشف رحلة عودة امتحانات التحسين بالثانوية العامة..و«التعليم» ترد

قال الدكتور حسن شحاتة، أستاذ المناهج وطرق التدريس بجامعة عين شمس، إن عودة امتحانات التحسين بالثانوية العامة تحقق الهدوء النفسي وتزيل توتر الطالب من الثانوية العامة وتفيد أولياء الأمور والطلاب والوطن، موضحاً أن التحسين يسمح للطالب بأن يعيد امتحان المواد التي رسب فيها، أو المواد التي يريد زيادة مجموعه فيها بعد شهر من أداء الامتحانات النهائية.

تعرف على مزايا عودة امتحانات التحسين بالثانوية العامة

وأضاف «شحاتة» في تصريحات لـ«الوطن»، أن عودة امتحانات التحسين بالثانوية العامة يوفر عام دراسي كامل في عمر الطالب ويوفر نفقات الدروس الخصوصية والتكاليف لمدة عام كامل، موضحاً أنه يتيح للطالب أن يلتحق بالكلية التي يريدها بعد تحسين مجموعه في الثانوية العامة.

وتابع أستاذ المناهج وطرق التدريس، بأن عودة امتحانات التحسين بالثانوية العامة يشترط على الطالب دفع أجر رمزي مقابل أوراق الأسئلة والإجابات وأعمال التصحيح، موضحاً أن مجلس الشيوخ اعتبر هذا الأمر إلغاء لمجانية التعليم في مصر، مضيفا: «في الحقيقة هو شرط مناسب ومعقول يتقبله الكثير».

عودة التحسين بالثانوية العامة يوفر على الدولة جهوداً كبيرة

وأوضح شحاتة، أن تكاليف عودة امتحانات التحسين بالثانوية العامة تعتبر قيمة بسيطة من الانفاق المالي لمدة عام دراسي على جميع المواد الدراسيية، ويوفر على الدولة جهوداً كبيرة وتوفير مقاعد في الثانوية العامة للعام الدراسي الجديد، لافتاً إلى أن وزارة التربية والتعليم ستعمل على تخفيض مصروفات التحسين وعرض المشروع مرة أخرى على مجلس الشيوخ.

ونوه إلى أن التحسين بالثانوية العامة يتم مقابل سداد 5 آلاف جنيه للمادة الواحدة، موضحاً أنه من المرجح أن الوزارة ستقرر تخفيض هذا المبلغ ليتراوح من 3000:1000 جنيه، مؤكداً أن التحسين كان مطبقاً في التسعينات مجاناً، أما في الوقت الحالي لابد من وجود مصروفات على ذلك لأنه لا يتساوى من نجح في الامتحانات من المرة الأولى بالذي يعيد الامتحان.

وزير التعليم يناشد أولياء الأمور بمخاطبة النواب بعودة التحسين

يذكر أن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، أكد أنه اقترح عودة امتحانات التحسين بالثانوية العامة وفرضها مجلس الشيوخ، موضحاً أن الوزارة ستعرضها مرة أخرى، مناشداً أولياء الأمور بتقديم هذا المقترح لنواب دوائرهم.