«قنديل»: ضرورة إصدار ميثاق وطني للطاقة المتجددة في مصر

قال الدكتور أحمد قنديل، رئيس برنامج دراسات الطاقة في مركز أهرام للدراسات السياسية والاستراتيحية، إن قضية تحول الطاقة من أجل مواجهة التغيرات المناخية تشغل حيزًا متصاعدًا في الساحة العالمية، بعد أن بات احترار كوكب الأرض بسبب الانبعاثات الكربونية يطرح مخاطر وتهديدات على أمن الدول والمجتمعات، في ظل تفاقم الكوارث الطبيعية، مثل الفيضانات والحرائق وموجات الحر، ناهيك عن السيناريوهات الكارثية المتعلقة باختفاء مدن وندرة المياه والصراع بين الدول على الموارد.

وأضاف قنديل خلال مؤتمر «الاستراتيجية الوطنية لمواجهة التغيرات المناخية 2050 وتحول الطاقة في مصر من جلاسكو إلى شرم الشيخ 175، والذي ينظمه مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية بالتعاون مع منظمة فريدريش ايبرت الألمانية، أن مشاركة مصر في قمة المناخ cop 26 بجلاسكو حظيت على أهمية كبيرة، خاصة بعد الإعلان رسميا عن قيام مصر باستضافة قمة المناخ cop27 في 2022 ممثلة لقارة إفريقيا.

إنشاء ميثاق وطني لمصر

وأوضح «قنديل» أن الدولة المصرية أظهرت مؤخرًا نشاطًا متزايدًا في مجال التفاعل مع القضايا المعنية بشؤون تحول الطاقة ومواجهة التغيرات المناخية، وخاصة بعدما أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال اجتماع رؤساء الدول والحكومات حول المناح، في شهر سبتمبر الماضي، عن تطلع مصر إلى استضافة cop 27 بالإنابة عن القارة الإفريقية.

وتابع أن الحكومة المصرية، كشفت على لسان الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، خلال قمة المناخ في جلاسكو، استراتيجية مصر الوطنية للتغيرات المناخية حتى عام 2050، لافتا إلى أنها أول استراتيجية خاصة بالتغيرات المناخية في تاريخ مصر.

وأوضح «قنديل» أنه وفقا لهذه الاستراتيجية بادرت مصر باتخاذ خطوات نحو التنمية والاقتصاد المستدام، ويهدف إلى الوصول بنسبة المشروعات الخضراء الممولة حكوميا إلى 50% بحلول 2035، و100% بحلول 2030، إلى جانب إيصال مصادر الطاقة المتجددة إلى 42 % من مزيج الطاقة في مصر بحلول 2035، بعد أن بلغت في عام 2021 حوالي 20% بالتزامن مع ترشيد دعم الطاقة.

الاعتماد على النقل النظيف

وأكد «قنديل» سعي الدولة المصرية أيضًا إلى الاعتماد على النقل النظيف من خلال التوسع في شبكات المترو والقطارات والسيارات الكهربائية وتجهيز البنية التحتية اللازمة لذلك، فضلا عن إنشاء المدن الذكية والمستدامة، لافتا إلى أنه لتمويل تلك المشروعات، أصدرت مصر مؤخرا الطرح الأول للسندات الخضراء بقيمة 750 مليون دولار.

تشجيع دول المنطقة على العمل لخفض الانبعاثات الكربونية

وحول أهمية الطاقة المتجددة، كشف «قنديل» أنه لا بديل عن استخدام الطاقة المتجددة، وخاصة أن مصر تواجه تحديا غاية في الخطورة، إذ تشير الدراسات إلى نضوب البترول خلال الـ10 سنوات والغاز الطبيعي خلال الـ20 أو الـ30 عامًا المقبلة، موصيا بضرورة إصدار ميثاق وطني للطاقة المتجددة في مصر.

من جانبه قال مانفريد فياشديك، رئيس معهد فوبرتال الألماني، والذي شارك بكلمته في المؤتمر عبر تطبيق «زووم» إن قمة المناخ المرتقبة في مصر العام المقبل، تعتبر مهمة للغاية، إذ ستبني على نتائج وانعكاسات قمة جلاكسو، والتي جاءت في وقت حرج فيما يتعلق بالتغيرات المناخية لتحقيق الهدف، وهو عدم تجاوز ارتفاع حرارة الكوكب 1.5 درجة مئوية.

ويعد هذا الأمر ما اتفق معه توماس هيرش، المدير التنفيذي لمؤسسة نصائح حول المناخ والتنمية بألمانيا، قائلا: «رغم كل الجهود فإن الوصول إلى درجة حرارة 1.5 درجة مئوية لم يتحقق بعد، وهنا تكمن أهمية قمة المناخ cop 27 المقرر انعقادها في مصر العام المقبل، لمتابعة تعديل الدول لخططها الوطنية للاعتماد على الطاقة المتجددة».

كيفية تقليل مخاطر التغيرات المناخية

وأضاف «فياشيدك» أن قمة المناخ 2022 سوف تكون قمة التأقلم مع نتائج التغيرات المناخية، وتأثيراتها الاقتصادية على دول العالم، لافتا إلى أنها تعد قمة إفريقيا التي ستبحث كيفية تقليل مخاطر التغيرات المناخية، وحماية الزراعة ومصادر المياه، والمدن الساحلية من تأثيرات الاحتباس الحراري.

وتابع رئيس معهد فورتال الألماني إن مصر لها دور مهم كجسر بين الشمال والجنوب في مجال مواجهة التغيرات المناخية، مؤكدا أنه من المهم أن تتحدث مصر مع جيرانها، وتستغل استضافتها لقمة المناخ لوضع أرضية مشتركة لمواجهة التغيرات المناخية وتشجيع دول المنطقة على العمل لخفض الانبعاثات الكربونية.

وأوضح أن استضافة مصر للقمة العام المقبل، وبعدها الإمارات يعني وجود قمتين في المنطقة العربية وهو ما سينعكس بالتأكيد على جهود الدول في هذه المنطقة لمواجهة التغيرات المناخية والحد من الانبعاثات الكربونية.