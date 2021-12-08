25 رحلة بالون تحلق في سماء البر الغربي بالأقصر

شهدت منطقة «القرنة» في البر الغربي غرب محافظة الأقصر ارتفاعًا في عدد رحلات البالون الطائر المحلقة في سماء منطقة البر الغربي، أمس الثلاثاء، حيث بلغ عدد الرحلات 25 رحلة بالون طائر حلقت في سماء المحافظة السياحية على ارتفاع يصل إلى 2000 قدم عن الأرض، لمشاهدة المعالم الحضارية والأثرية والتاريخية من الأعلى في مشهد رائع لا يتكرر كثيرا سوى في هذه المحافظة السياحية، حسب مصدر في اتحاد شركات البالون الطائر.

المناطق الأثرية في الأقصر

ويزور السياح من الجنسيات المتنوعة مثل الجنسية الفرنسية والإسبانية والرومانية والهولندية المناطق السياحية المختلفة داخل بالبرين الغربي والشرقي في محافظة الأقصر، حيث يزور السياح معابد البر الغربي منها معابد «وادي الملوك، وادي الملكات، الدير البحري أو حتشبسوت، معبد الرامسيوم، معبد هابو، فضلا عن مقابر النبلاء ومقابر العساسيف» وغيرها من المناطق الأثرية المختلفة.

ووصلت أمس مطار الأقصر أولى الرحلات السويسرية القادمة من مطار زيورخ السويسري الدولي عقب توقف وصل لـ10 سنوات، ترانزيت في مطار الأقصر الدولي قبل أن يتجه لمطار الغردقة بمدينة الغردقة، حيث حملت الطائرة 7 ركاب قادمين من سويسرا على متن هذه الرحلة.

توقعات بزيادة أعداد السياح

ومن المقرر استمرار الرحلات السياحية المقبلة من إسبانيا وفرنسا وألمانيا خلال الموسم السياحي الشتوي داخل المحافظة السياحية عبر مطار الأقصر الدولي، مع توقعات بزيادة في الأعداد، لزيارة المعالم الأثرية والمعابد والاستمتاع بالجو، خاصة في ظل شتاء دافئ تشهده المحافظة السياحية في جنوب مصر والتحليق في رحلات البالون الطائر التي تميزها عن غيرها من المحافظات دائما.