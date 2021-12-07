«الداخلية» تنظم احتفالات لذوي الاحتياجات الخاصة في 8 محافظات

نظمت وزارة الداخلية، بمناسبة باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، احتفالية لعدد من الأشخاص من ذوي الإعاقة بمقار أندية الشرطة بمديريات أمن «الغربية – الشرقية – الإسكندرية – الأقصر – البحر الأحمر – السويس – الوادي الجديد – بني سويف»، وتقديم التهنئة لهم وتوزيع الهدايا العينية عليهم وتقديم فقرات ترفيهية لهم.

زيارة لمدارس الأطفال ذوي الإعاقة

ويأتي ذلك في إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة في أحد محاورها إلى تفعيل الدور المجتمعي بأجهزة الوزارة، والحرص على مد جسور التواصل الاجتماعي مع كافة أطياف الشعب، من خلال تفعيل المبادرات الإنسانية في شتى المجالات والمشاركة الفعالة والإيجابية مع كافة مؤسسات المجتمع؛ لتوطيد أواصر الثقة بين جهاز الشرطة والمواطنين في كافة المناسبات.

كما تم إيفاد عدد من الضباط والضابطات لزيارة «مدارس الأطفال ذوى الإعاقة»، ومشاركتهم الاحتفال بتلك المناسبة وتوزيع الهدايا العينية عليهم.