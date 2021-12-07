تظلمات الإعلان الـ15 للإسكان الاجتماعي.. تعد من أكثر العبارات البحثية التي تتصدر محرك البحث العالمي «جوجل»، خلال الفترة الراهنة، تزامنًا مع إعلان صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عن فتح باب التظلمات الأحد الماضي الموافق 6 من ديسمبر الجاري، لمحدودي الدخل، الذين تقدموا لحجز وحدة سكنية ضمن الإعلان الخامس عشر، وغير منطبق عليهم الشروط، على أن يستمر الصندوق في تلقي طلبات التظلمات لمدة أسبوعين.

تظلمات الإعلان الـ15 للإسكان الاجتماعي

حدد صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري، عدد من الحالات التي لا يجرى فيها قبول طلب التظلم من العميل غير المنطبق عليه شروط الحجز، لكونها مخالفة للشروط المنصوص عليها بكراسة الشروط الخاصة بالإعلان.

وخلال السطور التالية، تستعرض «الوطن» حالات رفض تظلمات الإعلان الـ 15 للإسكان الاجتماعي، وفقا لما أعلنه صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

حالات رفض تظلمات الإعلان الـ15 للإسكان الاجتماعي

- لا تقبل تظلمات المتقدمين غير المنطبق عليهم الشروط بسبب تجاوزالحد الأدنى للدخل وقت التقديم، وفقًا لشروط الإعلان المُعلن عنها مسبقًا.

- لا تقبل تظلمات المتقدمين غير المنطبق عليهم الشروط بسبب تجاوز السن.

- لا تقبل تظلمات المتقدمين غير المنطبق عليهم الشروط بسبب تجاوز الحد الأقصى للدخل.

خطوات تقديم تظلمات الإعلان الـ15 للإسكان الاجتماعي

تتمثل خطوات تقديم طلبات تظلمات شقق الإعلان الخامس عشر للإسكان الاجتماعي، فى عدة خطوات، كالآتي:

- تبدأ بزيارة الموقع الرسمي الإلكتروني الذي حدده صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، لتقديم التظلمات من خلال هذا الرابط.

- إدخال الرقم القومي الخاص به، لمعرفة نتيجة الفرز، ويقوم باستيفاء البيانات والمستندات اللازمة للتقديم.

- الضغط على كلمة إرسال، ومن ثم يقوم صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، بدراسة الطلب، وإرسال النتيجة خلال شهر.