«نواب مطروح»: المحافظة تشهد طفرة كبيرة في المشروعات القومية

استقبل أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بمطروح، الوفد البرلماني الذي يزور المحافظة حاليا، برئاسة النائب عماد سعد حمودة، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، والذي يتفقد المحافظة للوقوف على متابعة تنفيذ المشروعات القومية ومشروعات الإسكان الاجتماعي.

وكان في استقبال الوفد، حسن أبوقديرة، عيسي أبو تمر، رزق جالي، عماد الشورى، سحر عيد، أعضاء مجلس النواب، ومن مجلس الشيوخ المهندس صالح سلطان، ورزق علواني.

تنمية محافظة مطروح

وأكد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، أن المحافظة تشهد طفرة كبيرة في المشروعات القومية في عهد القيادة السياسية الحالية، وهناك حرص كبير على تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة بمطروح لتحسين وجه الحياة والخدمات المقدمة للمواطنين.

الجدير بالذكر أن اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، استقبل الوفد البرلماني الذي يزور المحافظة حاليا لمتابعة المشروعات القومية التي يتم تنفيذها في المحافظة، وذلك ضمن سلسلة زيارات تشمل الضبعة ومدينة العلمين الجديدة، كما سيتواجد خلال الزيارة التي سيقوم بها الوفد غدا للمناطق الأخرى.

العلمين الجديدة

وتعد مدينة العلمين الجديدة من مدن الجيل الرابع، حيث تضم منطقة شاطئية طولها 14 كيلومترا، وتقدر مساحتها بنحو 48 ألف فدان، باستثمارات تزيد على 40 مليار جنيه وتضم مناطق ترفيهية وسياحية وتعليمية وتراثية وسكنية ومنطقة للأبراج السكنية.

ويشارك في الزيارة النواب أمين مسعود، عرفة صالح، أحمد أبوزيد، فخري طايل، محمد ثابت، محمد جنيدي، محمد حسان، طه محمد بهجت، أحمد رمزي، محمود الشامي، يحيى عيسوي، أحمد عبد الهادي، ورقية عبد العزيز، وميرفت عازر.