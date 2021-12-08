الكاتب حازم هاشم يكشف عن زواج «بشنطة الهدوم» لمواجهة التكاليف الباهظة

تناول الكاتب حازم هاشم، أسلوب زواج أطلق عليه نظام الزواج على طريق بوت «BOT»، وهو الزواج بشنطة الهدوم، وذلك خلال صفحات كتابه «من أحوال المحروسة»، وسخر الكاتب من التكاليف الباهظة في الزواج، متحدثًا عن طريق زواج مختلفة للحد من التكاليف، قائلًا: «لما ذهبت لأخطب عروسي الثانية بعد أم العيال، تشدد والدها وشخط فية شخطة عنترية سائلا عن الضمانات اللازمة لمستقبل ابنته حتى يوافق».

حازم هاشم يتزوج بنظام «بوت»

وأضاف الكاتب حازم هاشم: «كنت قد حملت إليه كشفا رسميا بمفردات مرتبي من جهة عملي حتى أثبت له أنني قادر وفاجر، قادر على الإنفاق على زوجتي الأولى بعيالها وابنته وعيالها فيما بعد! وفاجر بدليل أنني أخبرت زوجتي بأنني سأتزوج عليها فلم يشفع لها بكاء ولا شتائم لي بقلة الأصل، ووافقت».

وتابع: والد عروسي الثانية لا يرى مفردات مرتبي مع شقتي الصغيرة التي ادخرتها من أيام العزوبية، فيها أي ضمانات كافية لمستقبل ابنته معي، فلما وجدت الوالد قد أوشك على إقناع ابنته بالعدول عن الزواج مني، اقترحت عليه أن أتزوج ابنته بنظام الـ B.o.t!.

أحدث صيحة زواج

واستكمل الكاتب حازم هاشم، حديثه عن نظام الزواج على طريقة «بوت»: أنّ هذا النظام في الزواج أحدث صيحة متماشية مع النظام العالمي الجديد، ويقضى بأن يسلمنى ابنته بشنطة هدومها فقط، وسأتولى وحدي كل تكاليف الفرح وحتى وصولها إلى بيتي العامر، لتعيش مدة الانتفاع بها معي طوال سنوات الاتفاق، وقد ساهمت عروسي الثانية ببعض الشرح لوالدها عن نجاح هذا النظام.

وقال هاشم، في ختام كلامه عن زواج «بوت»: أليس هذا النظام أرخص باعمى وأسهل من وجع القلب وتكاليف جهاز العروسة ثم مساعدتها بعد ذلك هي وزوجها الغلبان من شباب هذه الأيام؟، فهذا النوع من الزواج هو الأشبه بحق الانتفاع.