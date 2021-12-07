الطفلة بسملة بعد تحقيق أمنيتها بركوب الطائرة: «بحب الرئيس ويارب أكون معاه كل سنة»

قالت الطفلة بسملة، إحدى بطلات احتفالية «قادرون باختلاف»، إنها تحب الإعلامي رامي رضوان وتشاهده باستمرار هو وزوجته دنيا سمير غانم، وتتمنى رؤيتهما والحضور في منزلها، موضحة أنها شاهدت اليوم بعد تحقيق الرئيس عبد الفتاح السيسي أمنيتها وتلبية طلبها بركوب الطائرة، نادي الأهلي والزمالك.

وتابعت «بسملة» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «مساء DMC» المذاع على فضائية «DMC»، اليوم الثلاثاء، ويقدمه الإعلامي رامي رضوان، «تعالى إنت ودنيا بقى، ربنا يخليك، انهارده أنا شوفت البرج والنيل والنادي الأهلي والزمالك وأنا بشجع الزمالك، أنا مبسوطة إني سمعت صوتك، وبشكر سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي ربنا يخلهولي ويخدني معاه كل سنة، وبشكر مؤسسة أهل مصر ودكتورة هبة السويدي، ودكتور أيمن ثروت ودكتور محمد أسامة، وعاوزه أشوف دنيا سمير غانم».

رامي رضوان يرد على الطفلة بسملة

ورد الإعلامي رامي رضوان: «يشرفنا ويسعدني نيجي عندكم، ربنا يخليكي ويحفظك يارب، أنا ممكن أختم الحلقة، مش عاوز حاجة تانية انهارده، بس مش أمنية بسملة بس اللي اتحققت لكن برضه أمنية الطفلة بسملة هتتحقق».

شاب من ذوي الهمم يتحدث عن نفسه

وقال عبدالرحمن عرام، شاب من ذوي الهمم الذين حضروا احتفالية «قادرون باختلاف»الأحد الماضي: «كنت بتعرض لانتقادات شديدة، وكان بيتقال ازاي أنفع في جامعة وازاي ممكن أناقش قضايا أصحاب الهمم، وكان في رفض».

وأضاف عرام خلال تقديمه فقرةً من حلقة اليوم الإثنين، من برنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى، والفضائية المصرية: «لقيت ناس قالولي خليك في مهنة معينة بس بلاش تبقى معانا، لكن أنا غيرت الصورة دي دلوقتي».

ووجّه الشاب رسالة مؤثرة لوالدته على الهواء، قائلًا: «هي كل حياتي، وبقت تقدر تقول إن ابني مفيهوش مشكلة وقدرت أعالجه وأظهر بيه قدام الناس، وكانت بتقوي ثقتي في نفسي».