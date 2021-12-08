الطفلة بسملة: سعيدة بتحقيق الرئيس رغبتي.. «كنت طايرة زي الملاك»

قالت بسملة محمد، إحدى المشاركات في احتفالية قادرون بإختلاف، إنها شعرت بسعادة كبيرة أثناء ركوبها بالأمس، طائرة تابعة للقوات المسلحة تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، مضيفة: «كنت طايرة زي الملاك وكنت مبسوطة أوي، أنا شوفت النيل والبرج والناس كلها، وكانت البلد صغنونة أوي من فوق، أكتر حاجة عجبتني البرج والنيل، والأهرامات كان شكلها صغير أوي بس هي في الحقيقة كبيرة أوي».

اطمئنان لأنها في طائرة مصرية

وأضافت «بسملة» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «من مصر» المذاع على فضائية «CBC»، أمس الثلاثاء، ويقدمه الإعلامي عمرو خليل، أنها لم تكن خائفة بل كانت مطمئنة لأنها تركب طائرة مصرية، بل إنها كانت متحمسة جدا لأنها تطير لأول مرة في حياتها، لافتة إلى أنها كانت واثقة من ركوب هذه الطائرة.

مشهورة وسط الناس

وأوضحت إحدى المشاركات في احتفالية «قادرون باختلاف»، أنها أصبحت مشهورة والناس تعرفها، ورد عليها الإعلامي عمرو خليل: «إنتي قمر.. فردت: والله أنت اللي قمر».

فرحة برؤية السيسي

وأعربت عن فرحها برؤيتها للرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الاحتفالية، كما أنها أعربت أمامه عن أمنيتها في أن تُصبح كابتن طيارة في المستقبل، ووعدها الرئيس وقتها، بأنه سيسمح لها بركوب طائرة عسكرية داخل كابينة القيادة.

الرئيس السيسي استجاب لطلبي على الفور.. نفسي أبقى طيارة

وأضافت: «قولت للرئيس عبد الفتاح السيسي نفسي أطلع كابتن طيارة، وبالفعل استجاب لطلبي، كنت فرحانة لما ودوني عن الطائرة العسكرية، وطلعت أجري على الطائرة، نفسي أبقى طيارة، وأنا راكبة الطائرة لا خوفت ولا قلقت خالص».