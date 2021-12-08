بتر ساق طالبة سقطت أسفل عجلات قطار بسوهاج

بُترت ساق طالبة من فوق الركبة إثر سقوطها أسفل عجلات قطار أثناء محاولة استقلاله بمحطة سكك حديد الحماية بدائرة مركز سوهاج، ونُقلت الطالبة إلى مستشفى سوهاج الجامعي، وأجريت الإسعافات اللازمة لها، وحالتها العامة مستقرة بحسب تأكيد الأطباء بالمستشفى.

وتلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارا بسقوط فتاة أسفل عجلات قطار بمحطة سكك حديد الحماية بدائرة مركز سوهاج، وانتقل الى مكان الواقعة ضباط مباحث السكة الحديد، وضباط مباحث مركز سوهاج، وتبين من المعاينة والفحص سقوط الطالبة «دعاء. م. م»، 20 عاما، طالبة بكلية الدراسات الإسلامية والعربية جامعة الأزهر بمحافظة سوهاج، وتقيم في قرية العتامنة مركز طما شمال المحافظة.

سقوط الطالبة أسفل القطار أثناء سيره

وتبين من التحريات أن الطالبة أثناء محاولتهم ركوب القطار أثناء تحركه سقطت اسفله ما نتج عنه بتر في ساقها اليسري، من أعلي الركبة، وتم استدعاء سيارة إسعاف ونقلها إلى مستشفى سوهاج الجامعي للعلاج، وحُرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة للتحقيق.

وأوضح مصدر طبي بمستشفى سوهاج الجامعي، لـ«الوطن»، أن الطالبة وصلت إلى المستشفى في حالة غيبوبة وتم إدخالها غرفة العمليات، وإجراء جراحة لها، لافتا إلى أن الطالبة استعادت وعيها عقب الجراحة وأن الحادث تسبب فى بتر ساق الطالبة.

الحالة الصحية للطالبة المصابة

وأوضح المصدر، أن الحالة العامة للمصابة جيدة، وسيتم التصريح لها بالخروج عقب تلقيها العلاج اللازم، وأن أهل الفتاة حضروا على الفور بعد الاتصال بهم بمعرفة رجال المباحث.