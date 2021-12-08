أسرة ضحية المنيرة تكشف كواليس مقتلها.. منع عنها الطعام وعذبها حتى الموت

«حرام عليك يا سيد، أنا بموت»، هكذا توسلت «سيدة إمبابة»، لزوجها قبل أن تلفظ أنفاسها الأخيرة، إثر تعديها عليها بالضرب المبرح بواسطة «عصا»، بعد أن أوثقها بالحبال ومنع عنها الطعام، ليحضر أفراد أسرته ويكتشفوا الصدمة: «ماتت الزوجة مقتولة»، وعقب وصول معلومات بالجريمة للأجهزة الأمنية تم ضبط المتهم، واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حياله .

تفاصيل الجريمة

«الوطن»، أجرت بثًا مباشرًا من داخل منزل أسرة الضحية بمنطقة المنيرة الغربية بالقاهرة، وكشفت تفاصيل الجريمة على لسان والدها الذي أكد أنه فوجئ باعتداء المتهم على ابنته بالضرب وتعذيبها، مشيرًا إلى أنها لم تشتك من غُبن زوجها رغم أنها كثيرًا ما كانت تزوره في المنزل دون أن تتحدث عما يفعله معها.

أسرة المجني عليها تروي تفاصيل الجريمة

وكشف والد المجني عليها تفاصيل الجريمة، قائلا: «يوم الخميس الماضي، تواصلت والدة المتهم معي هاتفيا وطلبت مني أن أتوجه لمنزل ابنتي بسبب تعرضها للضرب والتعذيب على يد زوجها، وحينما توجهت لمكانها ما كان من زوجها إلا سبي والصراخ في وجهي فعدت إلى منزلي واصطحبت نجلي متوجها لمنزل ابنتي مرة أخرى، إلا أنه اعتدى علي بـ(ظهر السكينة) فتواصلت مع والده وشقيقته، فحضرا للمنزل وقررا اصطحاب ابنتي وأطفالها لمنزل العائلة، وبالفعل مكثت هناك يومي الخميس والجمعة، إلا أن زوجها أعادها للمنزل وأوثقها بالحبال وعاود تعذيبها رغم توسلاتها إليه ليرحمها، وحينما حاول الجيران التدخل رفض فتح الباب حتى ماتت».

وأضاف: «عذبها أمام أطفالها، ويوم الجريمة أبوه بلغ عنه والشرطة جات اخدته، متجوزين من 3 سنيين، كان كويس واتغيرت معاملته معاها بعد سنة، وقال عايز أطلق ولما وافقنا على الطلاق معاملته اتغيرت، وبنتي كانت موافقة على الطلاق، ومكانتش بتشكي منه عشان عيالها».

وأشار إلى أنه علم بوفاة ابنته من جيرانها، وحينما توجه للمنزل وجد قوات الشرطة التي اصطحبت المتهم للقسم واتخذت حياله الإجراءات القانونية: «اختها شافت الجثة وكانت آثار الضرب على جسدها، بنتي كانت تزورني كل أسبوعين ومكانتش بتشكي منه، وآخر مرة كانت عندي يوم الخميس اللي قبل الجريمة»، وأضاف أن المتهم كانت تعامله سيئا مع الجميع، حتى مع أهله، واعتاد على ضربها: «يوم الجريمة كانت غضبانة عند بيت أهله وراح جابها وقتلها، وبنتى كانت بتنضرب ومكانتش بتشتكي».

بلاغ بالحادث

كان بلاغ ورد إلى المقدم حسام العباسي رئيس مباحث المنيرة الغربية يفيد بمقتل سيدة على يد زوجها، وبالانتقال والفحص وبتكثيف التحريات تبين أن المتهم كان على خلاف دائم مع زوجته «المجني عليها»، فقرر التخلص منها، وارتكب جريمته، قبل أن تتمكن قوة من مباحث قسم شرطة المنيرة الغربية من القبض عليه، حيث أرشد المتهم عن مكان إخفاء الأدوات المستخدمة في الجريمة، ولا تزال التحقيقات مستمرة.